Surinames erstmalige WM-Teilnahme würde gemäss FIFA-Präsident Gianni Infantino künftige Generation von Fussballern inspirieren

Das surinamische Männernationalteam bereitet sich derzeit auf die dritte und letzte Runde der Concacaf-Qualifikation vor, die im September 2025 beginnt. Gianni Infantino lobte die Fortschritte im surinamischen Fussball in den letzten Jahren und betonte, dass eine Teilnahme an der WM-Endrunde 2026 dem Fussball im Land weiteren Schub verliehen werde.

Der SVB hat zusammen mit der FIFA viel in den Kinderfussball investiert. Eines seiner zentralen und vom FIFA-Talentförderprogramm unterstützten Programme war 2023 die Gründung von vier regionalen Talentakademien in der Hauptstadt Paramaribo sowie von regionalen Zentren im Osten, Süden und Westen des Landes. Die Talentsichtung wurde 2024 auf die regionalen Akademien ausgedehnt, insbesondere auf die Altersgruppen U-13, U-15 und U-17.

„Ferner brauchen wir Kunstrasenplätze in den Vororten der einzelnen Bezirke, damit die Jugendlichen an regionalen Wettbewerben der Jugendakademien teilnehmen können. Sie spielen auf den Rasenplätzen der Jugendakademien in fünf Regionen mit ihren eigenen Verbänden. Da es in Suriname aber sehr viel regnet, sind wir auf die Minispielfelder angewiesen, die uns die FIFA in nächster Zeit einrichten wird. Dies wird uns enorm helfen.“