Ausverkaufte Stadien, grossartige Stimmung und spannende Spiele: Gianni Infantino begeistert von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Lob für eine „unglaubliche“ FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™: „grösser als alles, was die Welt je gesehen hat“

Infantino mit Dank an die Fans: „wunderschön, so viele Familien in den Stadien zu sehen“

Erläuterungen des FIFA-Präsidenten zu den Trinkpausen bei allen Spielen

FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigte sich mit dem bisherigen Verlauf der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sehr zufrieden. Das Turnier habe für ausverkaufte Stadien, grossartige Stimmung und spannende Spiele gesorgt. Bei einer Medienkonferenz in New York erklärte er zudem, dass Trinkpausen bei allen Spielen eingeführt worden seien, um für alle Teams die gleichen Bedingungen zu schaffen und die Spieler bei hohen Temperaturen zu schützen.

„Es ist unglaublich – grösser als alles, was die Welt je gesehen hat und zwar nicht nur im Fussball, sondern bei sämtlichen Events. Es ist die erfolgreichste Veranstaltung aller Zeiten“, sagte er. „Die Stadien und Städte sind voll, und die Atmosphäre ist grossartig. Wir sehen viele Familien, Frauen und Kinder in den Stadien. Das ist einfach wunderschön.“

Das Turnier ist auf dem besten Weg, den bisherigen Zuschauerrekord von 3 404 252 Stadionbesuchern zu brechen, der bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ in den USA aufgestellt wurde. Nach 44 der insgesamt 104 Spiele beläuft sich die Gesamtzahl auf 2 851 010 Zuschauer – ein Durchschnitt von 64 796 pro Partie bei einer Auslastung von 99,6 Prozent. Allein die vier Spiele des Vortags lockten insgesamt 288 007 Zuschauer in die Stadien und stellten damit einen neuen Turnierrekord auf. Damit wurde der Rekord bereits zum zweiten Mal innerhalb von weniger als einer Woche gebrochen, nachdem der bisherige Bestwert von 277 070 Zuschauern seit dem 28. Juni 1994 – also fast 32 Jahre lang – Bestand gehabt hatte.

„Ich bin allen Fans, die in die Stadien kommen und die FIFA Fan Festivals besuchen, sehr dankbar“, sagte Gianni Infantino.

Laut dem FIFA-Präsidenten würden die grossen Stars des Turniers zwar abliefern und zahlreiche Tore erzielen. Gleichzeitig habe die WM auch neue Helden hervorgebracht, darunter Vozinha und Eloy Bloom, die Torhüter von Kap Verde bzw. Curaçao. Die bisherigen Ergebnisse und Leistungen würden auch bestätigen, dass die Erweiterung des Turniers auf 48 Teams der richtige Weg ist, fügte er hinzu.

Erstmals bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wurden bei allen Spielen Trinkpausen eingeführt. Diese finden jeweils in der 22. und 67. Spielminute statt, dauern drei Minuten und werden am Ende jeder Halbzeit der Nachspielzeit addiert.

„Der Hauptgrund ist die Hitze. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass bei einem Turnier wie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, das sich über 39 Tage erstreckt und bei dem die besten Teams bis zu acht Spiele bestreiten, eine kurze Pause enorm wichtig ist.“

„Noch wichtiger ist für uns jedoch, dass alle Teams in jedem Spiel unter denselben Bedingungen antreten. Es wäre schwierig zu akzeptieren, dass ein Trainer ein Spiel allein deshalb stärker beeinflussen kann, weil es heisser ist und er Anpassungen vornehmen darf, während ein anderer Trainer bei etwas niedrigeren Temperaturen nicht dieselben Möglichkeiten hat. Wir wollen gleiche Bedingungen für alle schaffen. Deshalb gibt es diese Pausen auch in jedem Spiel.“

Infantino stellte zudem klar, dass die FIFA durch die Trinkpausen absolut keinen Gewinn erziele. „Für die FIFA entstehen dadurch keine zusätzlichen Einnahmen, da sämtliche Werbeverträge lange im Voraus abgeschlossen wurden. Es geht also nicht um finanzielle Motive, sondern ausschliesslich um sportliche Überlegungen.“