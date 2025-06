FIFA-Präsident Gianni Infantino lobt atemberaubende Fussballförderung in der Mongolei

Treffen zwischen dem FIFA-Präsidenten und Anandbasar Zogt-Otschir, dem Präsidenten des mongolischen Fussballverbands (MFF), in Miami (USA)

Beeindruckende Fussballförderung im ostasiatischen Land trotz widrigen Klimaverhältnissen im Winter

FIFA-Forward-Beiträge zur Finanzierung einer zweiten Tragluft-Trainingshalle in der Mongolei

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich beim dritten FIFA-Fussballgipfel 2025 in Miami (USA) mit Anandbasar Zogt-Otschir, dem neuen Präsidenten des mongolischen Fussballverbands (MFF), zu Gesprächen getroffen und im Anschluss die Fortschritte der Fussballförderung in der Mongolei gelobt.

Die Mongolei hat in den letzten Jahren eindrucksvoll gezeigt, wie der Fussball mithilfe von FIFA-Forward-Beiträgen gefördert werden kann. Neben dem Bau von wetterfesten Spielfeldern und Mehrzweck-Trainingsanlagen sowie der Einführung neuer Projekte zur Spieler- und Trainerausbildung spielt die von der FIFA finanzierte Traglufthalle eine wichtige Rolle bei der langfristigen Wachstumsstrategie des MFF. Dank dem innovativen Bau, der im April 2023 eröffnet wurde, können die mongolischen Spieler in einem Land, in dem die Temperaturen von November bis März bis auf –45 °C fallen können, das ganze Jahr über geschützt Fussball spielen.

Das mongolische A-Männernationalteam konnte 2024 mit der FIFA Series™ zudem erstmals an einem FIFA-Wettbewerb teilnehmen und so Freundschaftsspiele gegen Aserbaidschan und Tansania bestreiten, was für die Fussballförderung im grössten Binnenland der Welt einen weiteren Meilenstein bedeutete. „Es ist atemberaubend, wie schnell sich der Fussball in der Mongolei entwickelt. Es war mir eine grosse Freude, den neuen Präsidenten des mongolischen Fussballverbands, Anandbasar Zogt-Otschir, in Miami zu treffen“, erklärte Gianni Infantino. „Ich habe mir seine weiteren Pläne angehört und war erfreut über die positiven Rückmeldungen zur Teilnahme der Mongolei an der FIFA Series.“

„Weise und entschlossen wird den spezifischen Herausforderungen des Fussballs in der Mongolei begegnet, insbesondere mit dem Bau einer Traglufthalle über Nationalteam-Trainingszentrum dank FIFA-Forward-Beiträgen. Angesichts der im Land bereits etablierten FIFA-Programme ,Football for Schools‘ sowie zur Talentförderung bin ich überzeugt, dass Präsident Zogt-Otschir den mongolischen Fussball in eine goldene Zukunft führen wird.“

Anandbasar Zogt-Otschir, der im April 2025 zum MFF-Präsidenten gewählt wurde, betonte seinerseits die fortwährende FIFA-Unterstützung für den Kinderfussball sowie die Fussballförderung in der Mongolei sowie die damit verbundenen möglichen positiven Auswirkungen auf allen Ebenen des Sports.

„Die Infrastrukturentwicklung ist schwierig, weil die Mongolei eines der grössten Länder der Welt ist. Wir brauchen deshalb mehr Infrastruktur für die erfolgreiche Förderung des Fussballs“, sagte der MFF-Präsident.

„Das mongolische Volk ist gut ausgebildet und talentiert. Ich will Teenager, Frauen und das Nationalteam fördern, das bei den Männern mit Platz 187 so gut klassiert ist wie nie zuvor. Mein Ziel sind die Top 100.“