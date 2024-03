Internationale Entwicklung der Mongolei mit Unterstützung der FIFA fortgesetzt

Der mongolische Fussball nutzt die von der FIFA finanzierte Traglufthalle, um den strengen Wintern zu trotzen

FIFA Forward hat Einfluss auf den Aufschwung des internationalen Fussballs der Mongolei

Die Mongolei startet ihre FIFA Series gegen Aserbaidschan im Tofiq-Bahramov-Stadion

Die Temperaturen eines mongolischen Winters lassen sich nicht mit dem Wort "eiskalt" beschreiben. In diesem Jahr war es besonders brutal: Im Januar fielen die Temperaturen zeitweise auf -45 Grad, und es gab immer wieder heftige Schneefälle. Das Wetter ist so extrem, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass die bitterkalte Luft denjenigen, die sich auch nur für kurze Zeit nach draußen wagen, Augenbrauen und Wimpern einfrieren kann.

Das Klima hat unweigerlich eine entscheidende Rolle für die Sportkultur des Landes gespielt, wobei der Fussball erst in der jüngeren Geschichte der Mongolei in den Vordergrund rückte.

Der mongolische Fussballverband (MFF) wurde 1959 gegründet, aber jahrzehntelang war die Mongolei auf der internationalen Bühne inaktiv. Mit praktischer und finanzieller Hilfe der FIFA über verschiedene FIFA-Forward-Projekte wurde die Infrastruktur modernisiert und verbessert, wobei die Eröffnung der innovativen Traglufthalle im April 2023 einen Meilenstein darstellt.

"Der Bau der von der FIFA finanzierten Traglufthalle ist ein wahrer Segen für uns alle", sagte der Leiter der Nationalmannschaft, Otgonbayar Ishdorj. "Jetzt können die Menschen in der Sicherheit und dem Komfort der Traglufthalle, geschützt vor der Kälte, Fussball spielen. Bevor die Traglufthalle gebaut wurde, war es fast unmöglich, in den kalten Monaten Fussball zu spielen. Jetzt ist das kein Problem mehr."

Vor der Verwirklichung dieser fortschrittlichen Struktur, die den Fussball auch unter den schwierigsten klimatischen Bedingungen ermöglicht, wurden Entwicklungsprogramme auf nationaler Ebene und an der Basis eingeführt. Im Jahr 2016 wurde eine Semi-Profi-Liga mit zehn Mannschaften ins Leben gerufen, wobei die beträchtlichen FIFA-Forward-Investitionen zur Verbesserung der Trainingszentren und zum Bau von Allwetterplätzen genutzt wurden.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Entwicklung der Nationalmannschaft wider. Seit ihrem ersten Versuch, sich für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 zu qualifizieren, konnte die Mongolei kontinuierlich Fortschritte verzeichnen.

Mit dem Sieg gegen Myanmar in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014 gelang ein historischer Erfolg, der trotz der knappen 0:2-Niederlage im Rückspiel ein entscheidender Moment für den mongolischen Fussball war. Ein weiterer bemerkenswerter Fortschritt war der Einzug in die zweite Runde der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022.

In diesem Winter waren 90% der Mongolei von einer gefährlichen Mischung aus extremer Kälte, Schneestürmen und wilden Winden bedroht - ein Klimaphänomen, das als Dzud bekannt ist. Dzuds traten früher etwa einmal pro Jahrzehnt auf, aber in den letzten 10 Jahren waren es sechs. Die Mongolen, die in hohem Maße von der Viehzucht abhängig sind, um Nahrung, Treibstoff und Einkommen zu erhalten, erleben jetzt den zweiten Winter in Folge mit einem schweren Dzud.

Unter solch schwierigen Bedingungen wird es immer schwieriger, dem Fussball genügen Raum zu gewähren. In der Regel werden von November bis März alle Fussballaktivitäten aufgrund der extremen Bedingungen eingestellt. Und hier kommt die Traglufthalle ins Spiel.

"Die Traglufthalle hat uns in vielerlei Hinsicht geholfen", sagte Ishdorj. "Wir organisieren zum Beispiel verschiedene Veranstaltungen und Trainingseinheiten für Frauenfussball und Jugendfussballligen, die Leute aus anderen Provinzen anziehen.

Jetzt, wo wir mehr Stunden investieren und konsequent trainieren, können wir irgendwann auch gegen stärkere Mannschaften antreten. Die Traglufthalle hat es uns auch ermöglicht, unsere Kräfte zu bündeln und Trainingseinheiten effizienter zu koordinieren."

Der MFF hatte sich mit dem Plan einer Traglufthalle über dem bestehenden Kunstrasen des Nationalmannschafts-Trainingszentrums an die FIFA gewandt, und diese Vision wurde im vergangenen Jahr verwirklicht. Die Traglufthalle ist 114 m x 82 m x 29 m groß, hat eine 1 mm dicke Außenmembran und eine 0,5 mm dicke Innenmembran. Sie ist korrosionsbeständig und kann extremen Temperaturen von bis zu -45 °C standhalten.

Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass die Traglufthalle für den mongolischen Fussball lebensverändernd ist.

"Der größte Vorteil für uns ist, wie ich schon sagte, dass wir den Sport konsequenter ausüben können", fuhr Ishdorj fort. "Die Traglufthalle hat es uns ermöglicht, das ganze Jahr über Fussball zu spielen."

Auch abseits des Spielfelds hat sich ein Kulturwandel vollzogen. Nach der 0:14-Niederlage gegen Japan in der zweiten Runde der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 einigten sich der MFF und der japanische Fussballverband auf eine Trainervereinbarung.

Die Mongolei stellte Shiuchi Mase vor, der leider aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgeben musste. Er wurde durch seinen Landsmann Ichiro Otsuka ersetzt. Otsuka betreut auch die U-23-Mannschaft.

Die Absichtserklärung zwischen Japan und der Mongolei führte zu einem zehntägigen Aufenthalt der mongolischen Mannschaft vor dem Hero Intercontinental Cup im vergangenen Jahr in Japan, bei dem die Spieler Zugang zu hochmodernen Einrichtungen in einem Fünf-Sterne-Trainingslager hatten.

"Wir arbeiten nicht nur mit den Japanern zusammen, wir sind asiatische Freunde, die zusammenarbeiten", sagte Otsuka. "Deshalb hat mich die JFA auch geschickt. Letztes Jahr haben wir gute Ergebnisse gegen Spanien und Deutschland erzielt, wir haben sie geschlagen. In der Zukunft haben wir in der Mongolei natürlich gute Talente - vor allem die jungen Spieler -, so dass wir eines Tages stark sein werden und Japan in der Zukunft schlagen werden."

Im Rahmen der FIFA Series unterstützt der Weltfussballverband seine Mitgliedsverbände bei der Organisation internationaler Freundschaftsspiele mit vier Nationalmannschaften aus verschiedenen Konföderationen in einem einzigen Gastgeberland.

Bei der FIFA Series handelt es sich um Freundschaftsspiele, die von Nationalmannschaften verschiedener Konföderationen bestritten werden, die normalerweise keine Gelegenheit haben, gegeneinander anzutreten. Ziel ist es, mehr internationale Fussballbegegnungen zu ermöglichen und so einen konkreten Beitrag zur globalen Fußballentwicklung zu leisten.

Otsuka verriet auch, dass er den Hunger seiner Spieler in der Vorbereitung auf das erste Spiel der FIFA Series™ gegen Aserbaidschan spüren kann. "Normalerweise spielen wir gegen Mannschaften mit dem gleichen Niveau und dem gleichen Rang", sagte Otsuka. "Bei diesem Turnier ist das Niveau sehr hoch, vor allem gegen europäische und afrikanische Mannschaften. Die Spieler sind also sehr, sehr hungrig darauf, gegen hochklassige Mannschaften zu spielen, daher werden diese Spiele eine gute Erfahrung für meine Spieler sein."

Die Mongolei wird am Freitag im Tofiq-Bahramov-Stadion gegen Aserbaidschan antreten, bevor sie drei Tage später auf Tansania trifft.

"Die FIFA Series ist ein wirklich positiver Schritt für den Nationalmannschaftsfussball auf globaler Ebene", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Unsere Mitgliedsverbände haben uns schon seit langem ihren Wunsch mitgeteilt, sich mit ihren Kollegen aus aller Welt zu messen, und nun können sie dies im Rahmen des aktuellen internationalen Spielkalenders für Männer tun.

"Mehr aussagekräftige Spiele werden den Spielern, Mannschaften und Fans eine weitaus wertvollere Interaktion mit dem Fussball ermöglichen und einen konkreten Beitrag zur Entwicklung des Spiels leisten."