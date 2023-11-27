Zuteilung der Teamfarben für alle 72 Gruppenspiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bestätigt

Traditionelle Farben für alle bisherigen Weltmeister in den Auftaktspielen

Gastgeber Mexiko, Kanada und USA in Eröffnungsspielen in grünen, roten bzw. rot-weissen Trikots

Debütanten Kap Verde, Jordanien und Usbekistan mit vorwiegend weisser Spielkleidung, Turnierneuling Curaçao zum Auftakt in Blau

Acht Tage vor Beginn der bahnbrechenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Mexiko-Stadt sind die Zeugwarte der 48 teilnehmenden Teams schon eifrig mit der Vorbereitung der Spielkleidung beschäftigt, die die Stars der grössten Show auf Erden auf dem Spielfeld tragen werden.

Die FIFA hat die geplanten Teamfarben für die 72 Gruppenspiele in Nordamerika bekannt gegeben, wobei es am ersten Gruppenspieltag mit 24 Spielen einige Trends zu verzeichnen gibt.

Mexikos Feldspieler starten in Mexiko-Stadt gegen Südafrika in ihren legendären grünen Trikots ins Turnier, Kanadas Feldspieler werden bei ihrem Auftaktspiel gegen Bosnien und Herzegowina in Toronto in traditionellem Rot auflaufen, und die USA gehen in Los Angeles gegen Paraguay mit den unverwechselbaren, patriotischen rot-weiss-gestreiften Trikots ins Rennen.

Alle ehemaligen Weltmeister, die in diesem Sommer in Nordamerika dabei sind, starten in ihrem traditionellen Dress. Argentinien trägt gegen Algerien das berühmte Albiceleste-Outfit, Brasilien läuft gegen Marokko im bekannten gelben Trikot mit blauer Hose auf, England spielt gegen Kroatien ganz in Weiss, Frankreich tritt gegen Senegal im dunkelblau-weissen Dress an, Deutschland bestreitet das Auftaktspiel gegen Debütant Curaçao in weissen Trikots mit schwarz-rot-goldenen Elementen, Spanien tritt gegen Turnierneuling Kap Verde in rot-blauer Spielkleidung an, und Uruguay – Gewinner der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ – spielt gegen Saudi-Arabien im klassischen Himmelblau.

Für die Fans der vier Neulinge des diesjährigen Turniers ist die Bekanntgabe der geplanten Farben der Spielkleidung ein besonderer Meilenstein. Die Feldspieler von Kap Verde werden ihr Debüt auf der Weltbühne gegen Spanien ganz in Weiss geben, Curaçao bestreitet das Duell mit Deutschland in Blau, Jordanien tritt in weissen Trikots mit roten Akzenten gegen Österreich an, und die „weissen Wölfe“ aus Usbekistan werden ihrem Spitznamen gegen Kolumbien alle Ehre machen.

Gemäss Reglement der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ dürfen den Spielern jedes Teams die Nummern 1 bis 26 zugeteilt werden, wobei die Nummer 1 einem Torhüter vorbehalten ist.

Die FIFA möchte, dass jedes Team während der Spiele nach Möglichkeit ihr Haupttrikot trägt, sollte es jedoch zu einem Farbkonflikt kommen, ist eine Reihe fester Grundsätze zu befolgen, um einen akzeptablen Kontrast sicherzustellen. Bei der Entscheidungsfindung werden unter anderem die Spielkleidung von Team A, die Spielkleidung von Team B, die Spielkleidung des Torhüters von Team A, die Spielkleidung des Torhüters von Team B sowie die Kleidung der Spieloffiziellen berücksichtigt. Wenn möglich, versucht die FIFA bei den Spielen durch die Zuteilung dunkler und heller Spielkleidung einen Farbkontrast zu gewährleisten, um Personen mit einer Farbfehlsichtigkeit entgegenzukommen.

Bei sämtlichen Trikots, die bei den Spielen des Turniers zum Einsatz kommen, ziert den rechten Ärmel das Wettbewerbsabzeichen und den linken Ärmel das Abzeichen einer bestimmten sozialen Kampagne. Während der Gruppenphase werden „Unite for Peace“-Abzeichen (Vereint für den Frieden) eine starke Botschaft in die Welt senden. Im Achtel-, Viertel- und Halbfinale liegt der Fokus hingegen auf „Unite for Education“ (Vereint für Bildung). Während der erstmals bei einer WM ausgetragenen Sechzehntelfinale, beim Bronze-Spiel sowie im Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, im New-York-New-Jersey-Stadion, bei dem vor den Augen der Welt der Sieger der 23. Turnierauflage ermittelt wird, zieren „Football Unites the World“-Abzeichen die Trikots.

Neu werden beim Turnier 2026 besondere Aufnäher auf der Spielkleidung zu sehen sein, mit denen bestimmte individuelle und Teamerfolge gewürdigt werden. So tragen Spieler, die ihr Debüt geben, beispielsweise einen WM-Debütanten-Aufnäher. Ausserdem werden die Erfolge ehemaliger Gewinner des Goldenen Schuhs, Goldenen Balls und Goldenen Handschuhs auf der grössten Fussballbühne mit entsprechenden Aufnähern gewürdigt. Die unvergesslichen Leistungen der grössten Legenden des Fussballs und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ werden während des Turniers ebenfalls auf der Spielkleidung zu sehen sein.

Die vollständige Liste der zugewiesenen Teamfarben für die Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist hier zu finden.