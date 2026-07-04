Wo Fussball auf Raumfahrt trifft: Houston bringt die WM ins All

Houston verbindet die WM mit seiner einzigartigen Raumfahrt-Geschichte

NASA und Space Center Houston prägen das Fan-Erlebnis weit über das Stadion hinaus

Von der ISS bis zum Mond: Der offizielle Spielball sorgt für außergewöhnliche Geschichten

Kann ein Fussball bis zum Mond fliegen? Wenn es nach NASA-Administrator Jared Isaacman geht, durchaus. Sollte die US-Nationalmannschaft die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gewinnen, versprach er augenzwinkernd, werde die NASA den offiziellen Spielball bis zum Mond bringen – und damit Alan Shepard übertreffen, der 1971 als erster Mensch einen Golfball auf dem Mond schlug.

Was zunächst wie eine originelle Idee klingt, passt perfekt zu einer Stadt, in der Fussball und Raumfahrt in diesen Wochen so eng miteinander verbunden sind wie nirgendwo sonst. Willkommen in Houston!

Seit Jahrzehnten steht die texanische Metropole für NASA, Astronauten und bemannte Raumfahrt. Mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ kommt nun ein weiteres globales Symbol hinzu. Während im Stadion um Tore und den Einzug in die nächste Runde gespielt wird, erzählt Houston rund um das Turnier auch von Entdeckergeist, Innovation und dem Blick weit über den Horizont hinaus.

Schon der offizielle Host-City-Poster macht diesen Gedanken sichtbar: Ein Astronaut jongliert einen Fussball zwischen Planeten, Sternen und der Skyline Houstons. Ein Motiv, das kaum besser zu einer Stadt passen könnte, deren Geschichte seit Jahrzehnten eng mit der Erforschung des Weltraums verbunden ist.

Wo Fussball und Raumfahrt zusammenkommen

Beim FIFA Fan Festival™ wird diese Verbindung unmittelbar erlebbar. Zu den größten Attraktionen gehört Esphera, eine spektakuläre Projektionskuppel, deren Design vom offiziellen Spielball der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ inspiriert ist. Im Inneren nimmt Space Center Houston die Besucherinnen und Besucher mit auf eine 360-Grad-Reise, die Innovation, Storytelling und die Artemis-II-Mission miteinander verbindet.

In der Houston Hall erzählen NASA Johnson Space Center und Space Center Houston die Geschichte der Stadt als Heimat der bemannten Raumfahrt weiter und laden Fans dazu ein, Houston auch abseits des Fussballs kennenzulernen.

Wo Fussball auf Raumfahrt trifft: Houston bringt die WM ins All Previous 01 / 09 Besucher versammeln sich vor der Esphera-Installation beim FIFA Fan Festival™ in Houston 02 / 09 Fans entdecken eine der interaktiven, von der Raumfahrt inspirierten Ausstellungen im FIFA Fan Festival™ 03 / 09 Das immersive Esphera-Erlebnis verbindet Fussball, Technologie und Raumfahrt 04 / 09 Besucher erleben die interaktive Ausstellung von Space Center Houston 05 / 09 Eine interaktive Ausstellung in der Houston Hall lädt Besucher dazu ein, Houstons Verbindung zur Raumfahrt zu entdecken 06 / 09 Besucher entdecken die Houston-Hall-Ausstellung beim FIFA Fan Festival™. 07 / 09 Besucher nehmen an einer Mitmach-Baustation in der Houston Hall beim FIFA Fan Festival™ teil 08 / 09 Besucher erleben die immersive Esphera-Projektion, bei der raumfahrtinspirierte Bilder über die gesamte Innenseite der Kuppel im FIFA Fan Festival™ projiziert werden 09 / 09 Besucher erkunden die Ausstellung in der Houston Hall beim FIFA Fan Festival™ in Houston Next

Für Keesha Bullock, Chief Operating and Strategy Officer von Space Center Houston, überrascht diese Zusammenarbeit deshalb kaum. Fussball und Raumfahrt stünden gleichermaßen für Teamwork, Ausdauer und den Willen, Menschen für etwas zu begeistern, das größer sei als sie selbst. Genau diese Werte wolle man während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft vermitteln.

Die Verbindung blieb dabei nicht auf Ausstellungen beschränkt. Während des Turniers besuchten die NASA-Astronauten Reid Wiseman & Victor Glover das Stadion und unterstrichen damit, wie eng die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und Houstons Raumfahrttradition miteinander verbunden sind.

Eine Reise, die noch nicht zu Ende ist

Die Geschichte des offiziellen Spielballs reicht längst über die Stadien hinaus. Bereits im Vorfeld des Turniers reiste ein Ball zur Internationalen Raumstation ISS. Dort wurde die integrierte Balltechnologie im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen FIFA und NASA unter Weltraumbedingungen getestet.

Im Space Center Houston lässt sich diese außergewöhnliche Verbindung noch intensiver erleben. Die Sonderausstellung Galaxy's Game zeigt, welche Gemeinsamkeiten Spitzensport und Raumfahrt verbinden. Besucherinnen und Besucher können auf einer simulierten Mondoberfläche interaktive Herausforderungen meistern und erfahren, warum Disziplin, Präzision und Teamarbeit sowohl auf dem Spielfeld als auch im All entscheidend sind.

Zu den bewegendsten Exponaten zählt ein Fussball mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Er gehörte einst der Highschool-Mannschaft von Astronaut Ellison Onizuka, die ihn vor dessen Challenger-Mission unterschrieben hatte. Nach der Tragödie wurde der Ball geborgen, an die Familie zurückgegeben und Jahre später von Astronaut Shane Kimbrough tatsächlich noch zur Internationalen Raumstation ISS mitgenommen. Heute ist er eines der emotionalsten Ausstellungsstücke von Galaxy's Game.

Für Paul Spana, Director of Collections und Kurator des Space Center Houston, könnte diese Geschichte nirgendwo besser erzählt werden als in Houston. Schließlich sei die Stadt das Zuhause der Astronautenausbildung und erzähle vor allem die menschliche Seite der Raumfahrt. Genau deshalb passe hier auch die Verbindung zwischen Fussball und Weltraum.

Houston bringt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in den Orbit 02:22

Und was würde eigentlich passieren, wenn jemand einen Fussball auf dem Mond schießen würde? Wegen der deutlich geringeren Schwerkraft und der fehlenden Atmosphäre, so Spanas Einschätzung, könnte der Ball vielleicht sogar mehrere Kilometer weit fliegen.