Wieder Weltmeister: Brasilien triumphiert auch im Sand auf den Seychellen

Titelverteidigung der Canarinho bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ dank fulminantem Sieg gegen Belarus

Bronze an Portugal dank Sieg gegen Senegal im Spiel um Platz drei

Erste FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ in Afrika, sieben Zuschauerrekorde in Folge

Die Brasilianer haben sich im Finale gegen das beherzt aufspielende Team aus Belarus durchgesetzt. Sie haben ihren Titel damit verteidigt und ihren Rekord auf sieben Titel ausgebaut. Der packende 4:3-Sieg der Canarinho markierte das Ende einer mitreissenden Beach-Soccer-WM, die erstmals in Afrika ausgetragen wurde. Das Turnier, das sinnigerweise in der Paradise-Arena durchgeführt wurde, sorgte am Finaltag für den siebten Zuschauerrekord in Folge. 80.000 Zuschauer strömten zu den Spielen in die Paradise-Arena, während Tausende weitere Fans die Partien in der anliegenden Fanzone verfolgten. Während neun Tagen sorgten die Einwohner und die Besucher für eine einzigartige Stimmung.

Während die Paradise-Arena noch einmal bebte, setzte sich Brasilien in einem fesselnden Duell gegen Belarus durch und verteidigte damit seinen Titel. Lucão brachte Brasilien in Führung, doch Yauheni Novikau konnte ausgleichen. Benjinha traf nach einer sehenswerten Aktion die Latte, ehe Mikhail Avgustov mit einer herrlichen Parade eine akrobatische Einlage von Rodrigo entschärfte. Zu Beginn des zweiten Drittels hatte die brasilianische Nr. 9 gegen die belarussische Nr. 12 aber das bessere Ende für sich. Danach erhöhte Catarino mit einem spektakulären Tor auf 3:1.

Belarus schien im dritten Drittel bereits geschlagen, ehe Ihar Bryshtsel mit zwei Toren den Ausgleich erzielte. 101 Sekunden vor Schluss entschied Rodrigo mit seinem zweiten Treffer dieses nervenaufreibende Duell für Marco Octavios Team. Zuvor hatte Portugal im Spiel um Platz drei Senegal trotz eines zweimaligen Rückstandes mit 3:2 bezwungen und sich damit einen Platz auf dem Podium neben Brasilien und Belarus gesichert. Beim Stand von 2:2 weit im dritten Drittel gelang André Lourenço per Neunmeter der Siegtreffer, er verhinderte damit Senegals erste Rangierung unter den besten drei. Für den zweimaligen Weltmeister Portugal war es der vierte dritte Platz.

Brasiliens Sieg war der Höhepunkt eines fantastischen Turniers. In den 32 Spielen fielen nicht weniger als 288 Tore – gleichbedeutend mit einem Schnitt von 9 Treffern pro Spiel. Nur einmal in der Turniergeschichte waren mehr Tore gefallen. Die 13. Ausgabe der überaus populären FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ war die erste in Afrika und auch sonst ein Turnier voller Premieren. Es war das erste FIFA-Turnier auf den Seychellen und die erste Teilnahme der Seychellen an der Beach-Soccer-WM. Weitere Turnierdebütanten waren Chile, Guatemala und Mauretanien. Alle vier Nationen prägten ein denkwürdiges Turnier.

Chile überraschte zum Start mit einem phänomenalen 7:6-Sieg gegen Mitfavorit Tahiti. Guatemala verzeichnete bei seinem Turnierdebüt ebenfalls einen Sieg: ein umkämpftes 4:3 gegen die Seychellen. Mauretanien und Gastgeber Seychellen zeigten in allen drei Gruppenspielen ihr Können und brachten einige der besten Beach-Soccer-Nationen der Welt in Verlegenheit. Wie schon bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™ stand ganz Afrika hinter seinen Teams, von denen vor allem Senegal die Herzen der lokalen Fans eroberte. In Scharen strömten diese in die Paradise-Arena, in der die Senegalesen bis ins Halbfinale stürmten. Dort mussten sie sich schliesslich Belarus nach heroischem Kampf mit 2:5 geschlagen geben.

Mit der Ausgabe 2025 in Afrika hat die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ nun in allen sechs Konföderationen stattgefunden und Geschichte geschrieben. Auszeichnungen Gewinner: Brasilien Silber: Belarus Bronze: Portugal

Goldener Ball von adidas: RODRIGO (Brasilien) Silberner Ball von adidas: BRYSHTSEL Ihar (Belarus) Bronzener Ball von adidas: BE MARTINS (Portugal) Goldener Schütze von adidas: BRYSHTSEL Ihar (Belarus) Silberner Schütze von adidas: ANDRE LOURENCO (Portugal) Bronzener Schütze von adidas: RODRIGO (Brasilien)