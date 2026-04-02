Wie die FIFA Series und FIFA Forward die Amerikanischen Jungferninseln stärken

Veranstaltung der FIFA Series auf „amerikanischem Territorium“ eröffnet neue Möglichkeiten

Die Serie sorgte für neue Impulse und soziale Kontakte

Mittel aus dem FIFA-Forward-Programm unterstützen die Amerikanischen Jungferninseln bei der Entwicklung des Fussballsports

Die Amerikanischen Jungferninseln standen kürzlich im Mittelpunkt einer einzigartigen Ausgabe der FIFA Series, einer Initiative, die es Nationalmannschaften ermöglicht, sich mit Gegnern aus verschiedenen Konföderationen zu messen – eine Erfahrung von unschätzbarem Wert. Die Idee für eine Ausgabe auf amerikanischem Territorium wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino von der Führung des Fussballverbands der Amerikanischen Jungferninseln (USVISF) während eines Treffens in Miami, Florida, im Juni 2025 direkt vorgeschlagen. USVISF-Generalsekretär Firas Idheileh sagte, es sei inspirierend gewesen, zu sehen, wie die Veranstaltung von einem einfachen Vorschlag zur Realität wurde.

„Die Inspiration für diese Idee kam mir während des (FIFA) Klub-Weltmeisterschafts-Gipfels im Juni 2025, als ich zusammen mit unserem Präsidenten Yohannes Worede die Gelegenheit hatte, Präsident Infantino zu treffen, und wir ihm die Idee einer FIFA-Serie auf amerikanischem Boden vorstellten“, sagte er. „Für unser Land ist dies eine riesige Chance. Es ist das erste Mal, dass wir an einem offiziellen FIFA-Turnier außerhalb der Qualifikationsrunden teilnehmen, und das ist etwas ganz Besonderes für uns.“

Die Unterstützung der FIFA ist entscheidend für die Entwicklung in Amerikanisch-Samoa und auf den Amerikanischen Jungferninseln 02:44

Das Vier-Nationen-Turnier fand in Puerto Rico statt; neben den beiden Concacaf-Mitgliedern (den Amerikanischen Jungferninseln und dem Gastgeberland) nahmen auch Guam aus der Asian Football Confederation und Amerikanisch-Samoa aus der Oceania Football Confederation teil. „Für mich ist es etwas ganz Besonderes zu sehen, wie eine Idee, ein Vorschlag, den ich hatte, Wirklichkeit wird und wie Menschen aus verschiedenen Ecken der Welt zusammenkommen und sich in der Mitte treffen, um unserem schönen Spiel, dem Fussball, nachzugehen“, sagte Idheileh.

Die USVI besiegten Amerikanisch-Samoa mit 5:2, bevor sie im Finale mit 0:2 gegen Puerto Rico verloren.

„Obwohl Puerto Rico unser Nachbar ist, haben wir in der A-Nationalmannschaft der Männer noch nie gegen sie gespielt – meist nur im Jugendbereich. Daher war dies nicht nur für die Amerikanischen Jungferninseln, sondern auch für die gesamte CFU (Caribbean Football Union) und die Concacaf-Region ein besonderer Moment“, fügte der Generalsekretär der USVI hinzu. Für USVI-Trainer Terrence Jones bot die FIFA Series die Gelegenheit, gegen unbekannte Gegner von außerhalb der Region anzutreten und das Nationalmannschaftsprogramm zu stärken, das mit logistischen und finanziellen Problemen zu kämpfen hat, die vielen karibischen Inselstaaten bekannt sind.

Viele junge Spieler aus den USVI ziehen für ihre Hochschulausbildung in die Vereinigten Staaten, was bedeutet, dass für Trainingslager und Spiele ein beträchtliches Transportbudget erforderlich ist, um die Mannschaft zusammenzubringen.

„Die FIFA Series hat es uns ermöglicht, uns mit Mannschaften aus anderen Teilen der Welt zu messen, und das ist großartig. Dank der finanziellen Unterstützung können wir reisen, Programme durchführen und die Nachwuchsarbeit fördern, sodass wir Spieler hin- und herholen können. Finanziell gesehen ist das also eine große Hilfe“, sagte der Trainer. Neben der Förderung des Wettbewerbs konzentriert sich die Unterstützung der FIFA auch auf den Aufbau hochwertiger Einrichtungen, wie zum Beispiel das Nationale Technische Zentrum in Saint Croix.

Der Spieler Jannick Liburd hob die Bedeutung des Bethlehem Soccer Complex auf der Insel hervor. „Die Mittel der FIFA waren ein absolut wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung des Fussballs auf den Amerikanischen Jungferninseln“, sagte er. „In erster Linie bei der Errichtung der Spielfelder; der Bethlehem Soccer Complex in Saint Croix, wo wir diesen wunderschönen Kunstrasenplatz haben, der an Orten wie den Amerikanischen Jungferninseln sehr selten zu finden ist.“ Auch für einen zweiten Platz in Saint Thomas sind bereits Pläne im Gange.

Über den Reisebereich hinaus ermöglichte die Förderung dem USVISF, das Angebot an nationalen Wettkämpfen für Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften zu erweitern und zu verbessern. Idheileh erklärte, die Veranstaltung habe für die vier beteiligten Nationen kulturelle und soziale Auswirkungen gehabt.