Ein magischer März unterstreicht die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Puerto Rico und der FIFA

Puerto Rico war zum ersten Mal Gastgeber einer FIFA-Veranstaltung und setzte sich in einer Gruppe mit Amerikanisch-Samoa, Guam und den Amerikanischen Jungferninseln durch

Unter Präsident Iván Rivera nutzte der puertoricanische Fussballverband (FPF) Mittel aus den Programmen „FIFA Forward“ und dem „FIFA Recovery Programme“, um den Fussball auf der ganzen Insel zu fördern

Die FIFA Series™ ist einer von mehreren jüngsten Erfolgen Puerto Ricos, darunter die Qualifikation für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2026™

Es war eine beispiellose und triumphale Woche für den puertoricanischen Fussball – eine Woche, die womöglich den Bau einer größeren Trophäenvitrine im neuen Hauptquartier des puertoricanischen Fussballverbands (FPF) im Herzen von San Juan erforderlich macht.

Am 22. März sicherte sich die U-17-Frauen-Nationalmannschaft von Puerto Rico in Costa Rica einen Platz bei der kommenden FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2026™, die im Oktober und November in Marokko ausgetragen wird. Es ist das erste Mal seit dem Beitritt des FPF zum Weltfussballverband im Jahr 1960, dass Puerto Rico an der Endrunde einer FIFA-Weltmeisterschaft teilnimmt.

Nur drei Tage später schrieb Puerto Rico erneut Geschichte, diesmal auf heimischem Boden in Bayamón, wo im Juan-Ramón-Loubriel-Stadion die FIFA Series 2026™ ihren Auftakt nahm. Dort trafen die Gastgeber auf die Herren-Nationalmannschaften von Amerikanisch-Samoa, Guam und den Amerikanischen Jungferninseln zu einer Reihe spannender, hochkarätiger Länderspiele, die jedem Teilnehmer die einmalige Gelegenheit boten, unter dem Rampenlicht der FIFA auf unbekannte Gegner zu treffen. Nach einem 4:0-Sieg gegen Guam in der ersten Runde begeisterte El Huracán Azul die heimischen Fans am 28. März im Finale mit einem 2:0-Sieg über die Amerikanischen Jungferninseln.

Die speziell angefertigte gold- und silberfarbene Trophäe der FIFA Series™, die Plakette, die dem FPF als Gastgeber der Veranstaltung überreicht wurde, und die Gedenktafel, die die U-17-Frauen in Costa Rica in die Höhe reckten, könnten schließlich einen Ehrenplatz im Hauptquartier der FPF einnehmen – einer modernen Einrichtung, die 2025 dank einer Finanzierung von mehr als 1,3 Millionen US-Dollar aus dem FIFA-Forward-Programm eröffnet wurde. Zusammen stehen sie für einen wahrhaft unvergesslichen März und zeigen, was erreicht werden kann, wenn ein ehrgeiziger und engagierter Mitgliedsverband eng mit der FIFA zusammenarbeitet, um den Sport voranzubringen.

„Es erfüllt uns mit Stolz, Gastgeber der FIFA Series zu sein, da es sich um die erste FIFA-Veranstaltung handelt, die in Puerto Rico stattfindet. Es ist eine großartige Erfahrung für alle, die an der Planung und Organisation der Veranstaltung arbeiten, da ein Weltereignis eine ganz andere Dimension hat als ein regionales Event“, sagte FPF-Präsident Iván Rivera. „Jedes FIFA-Programm hat dazu beigetragen, die nächsten Schritte und die Entwicklung des Fussballs auf der Insel voranzutreiben.“

Rivera und der FPF haben die beeindruckende Bandbreite an Initiativen und die umfassende Unterstützung, die die FIFA ihren Mitgliedern bietet, begeistert angenommen, und diese Zusammenarbeit trägt Früchte. Fortschritte sind sowohl auf administrativer und sportlicher Ebene – wie die FIFA Series gezeigt hat – als auch an der Basis erkennbar.

Im Jahr 2019 war Puerto Rico das erste Land, das sich für das Programm „FIFA Football for Schools“ (F4S) anmeldete, das fussballbezogene Aktivitäten, Unterrichtseinheiten und Übungen in den Lehrplan integriert. Im August 2023 war Puerto Rico zudem das erste FIFA-Mitglied, das einen zweiten F4S-Workshop und ein Schulungsseminar veranstaltete. Rivera sagte, das Programm sei mittlerweile in fast 800 Schulen aktiv. Über FIFA Forward erhielt der FPF zudem die notwendigen Mittel für den Erwerb eines 38.000 Quadratmeter grossen Grundstücks in Coamo, auf dem das Trainingszentrum der Nationalmannschaften entstehen soll.

Guam and Puerto Rico embrace FIFA initiatives 03:03

„Dieses Projekt ist im Wesentlichen ein Hotel für die Nationalmannschaften, einschließlich der Junioren- und A-Nationalteams, mit mindestens zwei Spielfeldern vor Ort. Ich glaube, dass dieses Projekt den Standard setzen wird, den wir uns für den Sport wünschen – nicht nur für den Fussball – und dass es als Vorbild für den Sport auf nationaler Ebene dienen wird“, sagte Rivera. „Im Rahmen des FIFA-Forward-Programms ist auch ein Betrag für Betriebskosten vorgesehen, der es uns ermöglicht hat, einen wesentlichen Beitrag zur Organisation der Vorbereitungen der Nationalmannschaften zu leisten.“

Während der FPF die Grundlagen für eine vielversprechende Zukunft legt, arbeitete er gleichzeitig mit der FIFA zusammen, um die Gegenwart zu stabilisieren. Im September 2022 verwüstete Hurrikan Fiona die Insel und beschädigte die Fussballinfrastruktur erheblich. Mit großzügiger Unterstützung durch das FIFA Recovery Programme baute der FPF ein wichtiges Trainingszentrum in Añasco sowie das Estadio Centroamericano in Mayagüez wieder auf und reparierte diese – ebenso wie mehrere weitere Einrichtungen im Süden und rund um San Juan.

„Das ist eine helfende Hand in einem entscheidenden Moment für das Land“, sagte Rivera. „Es hat die Entwicklung des Fussballs in Puerto Rico in umfassender Weise beeinflusst – sowohl das (FIFA) Recovery Programme als auch andere Programme wie FIFA Football for Schools – und es hat landesweit einen sportlichen Standard geschaffen, der es dem FPF und der FIFA ermöglicht, gemeinsam mit der Gemeinschaft zu arbeiten.

Es ist also alles vorhanden. Gott sei Dank hat die FIFA für jeden Bereich ein Programm, und wir haben das Beste daraus gemacht, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen und einen Plan zu entwickeln, der diese abdeckt.“

Leandro Antonetti, Kapitän und Stürmer der puertoricanischen Nationalmannschaft, sagte: „Ich denke, diese FIFA-Mittel sind sehr wichtig für Puerto Rico, denn Fussball war hier historisch gesehen keine besonders verbreitete Sportart, und ich glaube, der FPF ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Dieser finanzielle Impuls für unseren Verband und unser Land ist sehr wichtig – vorausgesetzt, er wird gut verteilt und landet in den richtigen Händen. Und ich denke, das ist der Fall.“

Der Sport hat sich verändert, seit Antonetti, der für den portugiesischen Verein Estrela Amadora spielt, groß geworden ist. Das Interesse der Insel am Fussball ist mittlerweile so groß, dass es Lionel Messi und Inter Miami CF angezogen hat, die im Februar in Bayamón ein ausverkauftes Freundschaftsspiel gegen den ecuadorianischen Verein Independiente del Valle bestritten. Die Männerliga Liga Puerto Rico Pro wurde 2018 ins Leben gerufen. Auch im Frauenfussball gab es bemerkenswerte Fortschritte. Die A-Nationalmannschaft, die derzeit auf Platz 80 der FIFA Coca-Cola Frauen-Weltrangliste steht, ist seit zwei Jahren fester Bestandteil der Top 100. Sie qualifizierte sich für den Concacaf W Gold Cup 2024 und errang in der Gruppenphase einen historischen Sieg über Panama. Und dann sind da natürlich die Nachwuchstalente der U-17, die später in diesem Jahr in Marokko die Monoestrellada auf der Weltbühne vertreten werden.

Eine erfolgreiche FIFA Series 2026 auf und neben dem Platz bot die Gelegenheit, auf diesen Weg zurückzublicken und ihn auf heimischem Boden zu feiern.

„Ich denke, die Tatsache, dass die FIFA Series in Puerto Rico stattfindet, ist ein sehr wichtiger Schritt für unsere Nationalmannschaft, für unseren Verband und für den Fussball in unserem Land, denn sie rückt Puerto Rico auf FIFA-Ebene ins Rampenlicht – was meiner Meinung nach die ultimative internationale Fussballbühne ist. Wir sind sehr stolz darauf, dass die Menschen kommen und sich die Spiele ansehen können und dass hier eine solche Fussballbegeisterung herrscht. Ich bin sehr bewegt“, sagte Antonetti.