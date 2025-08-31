Wegweisendes Kooperationsprojekt zur Geschichte des Fussballs in Saudiarabien

FIFA-Museum unterstützt den saudiarabischen Fussballverband (SAFF) dabei, die offizielle Fussballgeschichte des Königreichs zu dokumentieren

Neues Projekt ins Leben gerufen, das sich mit der Zentralisierung von Daten, Aufzeichnungen, Prozessen und bedeutenden Ereignissen der saudiarabischen Fussballgeschichte befasst

Forschungszentrum für Wissenstransfer und Investitionen ermöglicht es saudiarabischen Historikern, offizielle Fussballdaten und -aufzeichnungen zu verwalten

Die zahlreichen Aufzeichnungen des nationalen Fussballs in Saudiarabien wurden durch ein wegweisendes Kooperationsprojekt zwischen dem saudi-arabischen Fussballverband (SAFF), dem FIFA-Museum, dem saudi-arabischen Sportministerium, der Stiftung für Forschung und Archive des Königs Abd al-Aziz, der Saudi Professional League, der saudischen Rundfunkbehörde sowie internationalen und lokalen Fussballexperten aktualisiert und standardisiert. Zur Unterstützung des Berichts zum saudischen Fussballgeschichtsprojekt agierte das FIFA-Museum in beratender Funktion als Teil eines Gremiums internationaler Experten. Die FIFA-Archive stellten dabei historische Informationen und geschichtsträchtige Meilensteine zur Verfügung, wie sie auch andere FIFA-Mitgliedsverbände im Rahmen ähnlicher Projekte zusammengestellt haben.

Als Teil der Recherche wurden über 500.000 Zeitungsartikel konsultiert, mehr als 800 Dokumente und Interviews geprüft sowie über 90 Bücher und weitere Referenzen herangezogen, darunter 1141 Länderspiele, mehr als 3900 Vereinswettbewerbe sowie die Beteiligung saudi-arabischer Spieloffizieller an mehr als 3300 internationalen Begegnungen.

Drei Jahre später ermöglichte der Wissenstransfer die Veröffentlichung des saudischen Berichts zum Fussballgeschichtsprojekt. Dies führte zur Errichtung eines vom SAFF geförderten Forschungszentrums, das darauf ausgerichtet ist, künftig ähnliche Situationen nachhaltig zu bewältigen und als Verwalter der historischen Daten des saudiarabischen Fussballs zu fungieren.

„Die FIFA beglückwünscht den saudiarabischen Fussballverband zum Abschluss dieses bedeutenden Geschichtsprojekts und zur Einführung transparenter und wissenschaftlicher Methoden unter der Verantwortung der SAFF-Generalversammlung“, sagte der FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström. „Mit mehr als 120 Jahren saudiarabischer Fussballgeschichte, über tausend bestrittenen Länderspielen und umfangreichen Aufzeichnungen zu Vereinswettbewerben und -turnieren hat dieses wegweisende Projekt neue Standards gesetzt, die das Vermächtnis des Fussballs in Saudiarabien gebührend darstellen und sicherstellen, dass das Kulturerbe des Sports im Königreich auch für zukünftige Generationen bewahrt wird.“

Der Verband trat der FIFA am 9. Juni 1956 beim 30. FIFA-Kongress in Lissabon, Portugal, bei. Für das Jahr 2026 freut sich der SAFF darauf, mit seiner siebten Teilnahme an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft sowohl sein 70-jähriges Bestehen als auch 70 Jahre FIFA-Mitgliedschaft zu feiern.