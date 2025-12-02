Veröffentlichung des aktualisierten Spielplans für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Samstag, 6. Dezember 2025, live in Washington D. C.

Bekanntgabe aller Spielorte und Anstosszeiten am Tag nach der Endrundenauslosung um 12 Uhr EST (18 Uhr MEZ)

FIFA-Präsident im Gespräch mit FIFA-Legenden über WM-Begegnungen im Beisein von Vertretern der 42 qualifizierten Teams sowie der Mannschaften, die noch im Rennen sind

Weltweite Liveübertragung auf FIFA.com, weiteren FIFA-Kanälen und mit Livesignal

Die FIFA präsentiert am Samstag, 6. Dezember 2025, um 12 Uhr EST (18 Uhr MEZ) in Washington D. C live den aktualisierten Spielplan für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Die Präsentation erfolgt rund 24 Stunden nach der Ziehung der zwölf Vierergruppen bei der mit Spannung erwarteten Endrundenauslosung.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wird den Spielplan zusammen mit FIFA-Legenden präsentieren. Live vor Ort sind auch Vertreter aller 42 qualifizierten Teams sowie der Mannschaften, die weiterhin um einen WM-Startplatz kämpfen. Die Bekanntgabe des Spielplans ist ein weiteres wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur Endrunde 2026. Die Show bietet auch Einblicke, Reaktionen, Diskussionen rund um die gezogenen Gruppen, Analysen sowie Perspektiven auf die Spielorte, die die Welt im Juni und Juli des nächsten Jahres begrüssen werden.

Während der Liveübertragung werden die Spielorte und Anstosszeiten aller 104 Spiele bestätigt. Die Show wird auf verschiedenen FIFA-Plattformen wie FIFA.com und dem FIFA-YouTube-Kanal übertragen. Fans aus aller Welt können die Bekanntgabe damit live verfolgen. Sendeanstalten weltweit steht zudem ein Livesignal zur Verfügung.

Nach der Auslosung werden die Spiele auf die einzelnen Spielorte verteilt. Dabei wird darauf geachtet, allen Teams und Zuschauern bestmögliche Bedingungen zu gewährleisten und Fans weltweit die Möglichkeit zu bieten, die Spiele ihrer Teams über verschiedene Zeitzonen hinweg live zu verfolgen. Die definitive Version des Spielplans wird im März 2026 veröffentlicht, nachdem beim FIFA-Play-off-Turnier und bei den europäischen Play-offs die letzten sechs WM-Startplätze vergeben wurden.