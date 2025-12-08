Trinkpausen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Dreiminütige Trinkpause in der Mitte jeder Halbzeit

Trinkpausen bei allen Spielen unabhängig vom Wetter

Neues Verfahren Teil des Engagements der FIFA für das Wohlbefinden von Spielern bei Turnieren

Die Spieler profitieren bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ von dreiminütigen Trinkpausen in der Mitte jeder Halbzeit. Die FIFA bekräftigt damit ihr Engagement für das Wohlbefinden der Spieler beim Turnier, das nächsten Sommer in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird.

Trinkpausen wurden bereits bei früheren Turnieren wie der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ eingesetzt. In einem nunmehr gestrafften und vereinfachten Verfahren werden die Schiedsrichter das Spiel in jeder Halbzeit nach 22 Minuten unterbrechen, damit die Spieler trinken können. Die Pausen sind weder an das Wetter noch an bestimmte Temperaturen geknüpft, sondern werden von den Schiedsrichtern bei allen Spielen verordnet, womit für die Teams in sämtlichen Spielen gleiche Bedingungen gelten.

„Unabhängig vom Stadion, von einem etwaigen Dach und den Temperaturen gibt es bei allen Spielen eine dreiminütige Trinkpause. In beiden Hälften dauern sie genau drei Minuten, sobald der Schiedsrichter pfeift“, sagte Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für die USA, bei der Bekanntgabe der Initiative beim World Broadcaster Meeting in Washington D. C.

„Wenn das Spiel in der 20. oder 21. Minute wegen einer Verletzung unterbrochen werden muss, wird das natürlich mit dem Schiedsrichter besprochen“, fügte er hinzu.

Trinkpausen sollen dazu beitragen, den Spielern bestmögliche Bedingungen zu garantieren. Grundlage sind die Erfahrungen bei früheren Turnieren wie der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die letzten Sommer in den USA durchgeführt wurde.

Bei der Ausarbeitung des nun vorliegenden definitiven Spielplans der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wurde darauf geachtet, Reisen für Teams und Fans zu beschränken, allen Teams zwischen den Spielen möglichst viele Ruhetage zu garantieren und Zuschauern weltweit die Möglichkeit zu bieten, die Spiele ihrer Teams über verschiedene Zeitzonen hinweg zu verfolgen.

Im Rahmen dieser komplexen Aufgabe wurden alle Spielorte einer technischen Analyse unterzogen, die Kriterien wie Durchschnittstemperaturen, Kühlanlagen, öffentlichen Verkehr und Sicherheit beinhaltete. Zudem wurden verschiedene FIFA-Funktionsbereiche wie Wettbewerbsmanagement, Teamdienste, Medizin, TV und Übertragung sowie Ticketing konsultiert.

Geplant sind drei Eröffnungsfeiern, zum einen vor dem Eröffnungsspiel am Donnerstag, 11. Juni 2026, in Mexiko-Stadt (Mexiko – Südafrika) sowie zum anderen vor den ersten Spielen der beiden anderen Austragungsländer, d. h. am Freitag, 12. Juni 2026, in Toronto (Kanada – Bosnien und Herzegowina, Italien, Nordirland oder Wales) und in Los Angeles (USA – Paraguay). Für das Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, im New-York-New-Jersey-Stadion ist zudem erstmals in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ eine Halbzeitshow vorgesehen, zusätzlich zur traditionellen Schlussfeier.

Beim World Broadcaster Meeting waren Sendeanstalten aus aller Welt zugegen. Sie wurden u. a. von Heimo Schirgi, Betriebsdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, über die Pläne für das internationale Sendezentrum (IBC) und das technische Fussballzentrum in Dallas sowie das Turnierbetriebszentrum und das Schiedsrichterquartier in Miami informiert.