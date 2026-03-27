Toronto-Stadion schließt umfangreiche Modernisierungsarbeiten im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ab

Toronto-Stadion erhöht seine Kapazität auf rund 45.000 Zuschauer

Modernisierungsmaßnahmen im gesamten Stadion werden das Fanerlebnis verbessern

Die Verbesserungen im gesamten Stadion kommen künftigen Veranstaltungen zugute

Alle wesentlichen Modernisierungsarbeiten am erweiterten Toronto-Stadion wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Stadt Toronto und Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) freuen sich, diesen wichtigen Meilenstein bei ihren Vorbereitungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erreicht zu haben. Während des Turniers sollen im Stadion sechs Spiele ausgetragen werden, darunter sowohl Gruppenspiele als auch K.o.-Spiele. Insbesondere wird das Stadion Schauplatz des ersten Spiels der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ der Männer auf kanadischem Boden sein, in dem die kanadische Nationalmannschaft antreten wird.

Während sich die erste, im Jahr 2025 abgeschlossene Modernisierungsphase auf Infrastrukturverbesserungen konzentrierte – darunter neue Videoleinwände, verbesserte Beleuchtungs- und Audiosysteme sowie erweiterte Fan- und Hospitality-Bereiche –, stand in der zweiten Projektphase die endgültige Turnierbereitschaft im Mittelpunkt. Dazu wurde die Kapazität des Stadions durch eine vorübergehende Erweiterung der Sitzplätze auf rund 45.000 erhöht. Während die temporären Sitzplätze nach dem Schlusspfiff des Turniers wieder entfernt werden, kommen viele andere Infrastrukturverbesserungen künftigen Veranstaltungen zugute.

Zu den Modernisierungsmaßnahmen gehören ein neuer Spielfeldbelag, neue Bereiche für die Spielerbank sowie modernisierte Spielerunterkünfte und zusätzliche Hospitality-Bereiche. Auch die Übertragungsinfrastruktur wurde optimiert, um sicherzustellen, dass die Spielstätte den Anforderungen für Elite-Wettbewerbe der FIFA entspricht.

„Die Fertigstellung dieser Modernisierungsmaßnahmen ist ein aufregender Meilenstein für unsere Stadt. Fans, Einwohner und Besucher werden in unseren Stadtteilen ein unglaubliches Erlebnis teilen“, sagte die Bürgermeisterin von Toronto, Olivia Chow. „Die ganze Welt wird Toronto als die sichere, erschwingliche und fürsorgliche Stadt erleben, die sie ist.“ Hier geht es um mehr als nur die Spiele. Es geht darum, Menschen zusammenzubringen, unsere Vielfalt zu feiern und die Stärke und den Geist unserer Gemeinden zu präsentieren. Gleichzeitig schaffen wir damit dauerhafte Vorteile für Toronto, die noch lange nach dem Schlusspfiff Bestand haben werden.“

Abgesehen von der Spannung der Spiele werden erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen für die Region erwartet. Eine Studie von Deloitte Canada schätzt, dass das Turnier für den Großraum Toronto einen positiven wirtschaftlichen Effekt von bis zu 940 Millionen Dollar generieren und zwischen Juni 2023 und August 2026 potenziell mehr als 6.600 Arbeitsplätze schaffen könnte.