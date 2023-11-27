Nach historischer Premiere bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™: In Toronto fällt der Vorhang

Erstes WM-Spiel™ auf heimischem Boden für Kanadas Männernationalteam am 12. Juni im Toronto-Stadium

Fünf Gruppenspiele und das Sechzehntelfinale zwischen Kroatien und Portugal fanden in dem kanadischen Spielort statt

Zehn Teams aus vier Konföderationen spielten im Toronto-Stadion

Kanadas erster Einzug in die K.-o.-Runde einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ begann mit einem historischen ersten WM-Spiel™ auf heimischem Boden im Toronto-Stadion.

Vor der Kulisse der mit mehr als 43.000 Zuschauern ausverkauften Arena – die meisten von ihnen trugen die roten Trikots mit dem Ahornblatt des Co-Gastgebers – gelang dem Team von Jesse Marsch im Auftaktspiel der Gruppe B gegen Bosnien und Herzegowina ein 1:1.

„Ich muss mich bei den Zuschauern bedanken“, so Marsch in der Pressekonferenz nach der Partie, in der die Kanadier einen Rückstand aufgeholt und sich den ersten Punkt bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gesichert hatten. „Die Zuschauer haben uns durch das Spiel getragen. Sie haben gespürt, wie die Dynamik in der zweiten Halbzeit gekippt ist und sind immer mehr mitgegangen. Als wir das Tor geschossen haben, ist das ganze Stadion in einen Jubelsturm ausgebrochen.“

Den fesselnden 90 Minuten war eine spektakuläre Eröffnungsfeier mit Auftritten der legendären kanadischen Stars Michael Bublé und Alanis Morissette vorausgegangen. Letztere wurde beim Singen der Nationalhymne „O Canada“ lautstark vom Publikum begleitet, als die Teams sich vor dem Anpfiff um den Mittelkreis versammelten und Kanada zum 19. WM-Gastgeber der 96-jährigen Turniergeschichte avancierte.

Alessia Cara, Jessie Reyez und Elyanna leisteten ebenfalls ihren Beitrag zum Unterhaltungsprogramm, und der Schauspieler Will Arnett, Torontos WM-Botschafter, wandte sich mit einer emotionalen Ansprache an die Zuschauer, unter denen sich mit Ryan Reynolds und Mike Myers zwei weitere Hollywood-Superstars aus Kanada befanden.

Zum Spiel der Gruppe L zwischen Ghana und Panama strömte die grosse ghanaische Diaspora Torontos in Massen ins Stadion, das die lautstarke und farbenprächtige Fangemeinde Panamas enttäuscht verliess, nachdem sich die Black Stars mit einem späten Treffer drei Punkte gesichert hatten.

Die deutsche Community vom Ontariosee bekam beim Spiel der Gruppe E des Weltmeisters von 2014 gegen die Elfenbeinküste prominente Unterstützung vom aus Köln stammenden NHL-Star Leon Draisaitl und der Schauspielerin Stephanie Beatriz, deren Familie deutsche Wurzeln hat. Sie mussten einen Rückstand mitansehen und lange zittern, bis der eingewechselte Deniz Undav seinem Team mit einem Doppelpack doch noch zum 2:1-Sieg verhalf.

Panama erlebte bei der Rückkehr nach Toronto ein „Déjà-vu“. Gegen Kroatien unterlagen die Mittelamerikaner erneut mit 0:1, während die Gesamtzuschauerzahl des Turniers die 3-Millionen-Marke knackte. Unter den Zuschauern war auch FIFA-Präsident Gianni Infantino, der gemeinsam mit dem kroatischen Premierminister Andrej Plenković und Kanadas Finanzminister François-Philippe Champagne das 200. Länderspiel von Luka Modrić feierte.

Nach dem 5:0-Kantersieg Senegals gegen den Irak – der auf den Rängen von einer beeindruckend grossen Fangemeinde in den weiss-grünen Landesfarben unterstützt wurde – kehrte Modrić für das Sechzehntelfinale gegen Portugal noch einmal nach Toronto zurück.

In dieser Partie avancierte Cristiano Ronaldo mit 41 Jahren und 147 Tagen zum ältesten Feldspieler, der je in einem K.-o.-Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zum Einsatz kam. Da auch Modrić spielte, standen sich zudem zum ersten Mal in der Turniergeschichte zwei über 40-jährige Feldspieler gegenüber. Ronaldo erzielte sein 11. WM-Tor und sein erstes in einem Spiel der K.-o.-Runde, als sein Team nach anfänglichem Rückstand einen 2:1-Sieg erkämpfte – zur grossen Freude der zahlreichen portugiesischen Anhänger.

43.036 Zuschauer waren zu diesem Spiel in die Arena geströmt und schraubten die Gesamtzuschauerzahl in Toronto auf über eine Viertelmillion (258.088). Sie sahen insgesamt 15 Tore, im Schnitt 2,5 pro Spiel.