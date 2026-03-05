Tickets für das Play-off-Turnier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ jetzt erhältlich

Je zwei Play-off-Spiele im Guadalajara- und im Monterrey-Stadion

Bolivien, Irak, Jamaika, DR Kongo, Neukaledonien und Suriname im Rennen um zwei Startplätze bei der diesjährigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Tickets zwischen MXN 200 und 300 (ca. USD 11,5 bis 17,5) auf FIFA.com/tickets erhältlich

Tickets für das historische Play-off-Turnier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sind ab sofort auf FIFA.com/tickets ab MXN 200 (ca. USD 11,50) verfügbar. Beim Turnier, das in Guadalajara und Monterrey (Mexiko) stattfindet (Halbfinale am 26. März und Finale am 31. März), werden zwei der letzten sechs Startplätze für die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Mannschaften ermittelt, die weniger als drei Monate später in Kanada, Mexiko und den USA beginnt.

Das Guadalajara- und das Monterrey-Stadion, die auch bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ genutzt werden, sind Schauplatz von je zwei Spielen beim Play-off-Turnier. In Guadalajara spielt die Play-off-Gruppe 1 mit Jamaika, Neukaledonien und der DR Kongo, in Monterrey die Play-off-Gruppe 2 mit Bolivien, Suriname und dem Irak. Der Spielplan ist auf FIFA.com zu finden.

In beiden Gruppen könnte sich mit Neukaledonien und Suriname zwei Teams erstmals das Ticket für eine WM-Endrunde sichern.

Der Gewinner der Gruppe 1 trifft in der Gruppe K der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am 17. Juni in Houston auf Portugal (Spiel 23), am 23. Juni in Guadalajara auf Kolumbien (Spiel 48) und am 27. Juni in Atlanta auf Usbekistan (Spiel 72).

Der Sieger der Gruppe 2 spielt in der Gruppe I der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am 16. Juni in Boston gegen Norwegen (Spiel 18), am 22. Juni in Philadelphia gegen Frankreich (Spiel 42) und am 26. Juni in Toronto gegen Senegal (Spiel 62).