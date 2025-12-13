Thailand und Polen beim FIFAe World Cup™ mit eFootball™ siegreich

Thailand Gewinner des FIFAe World Cup™ mit eFootball™ auf Mobilgeräten

Polen Gewinner des FIFAe World Cup™ mit eFootball™ auf Konsole

FIFAe World Cup™ mit Rocket League vom 15. bis zum 19. Dezember 2025 zum Abschluss der FIFAe Finals 25

Beim FIFAe World Cup™ mit eFootball™ wurden vom 10. bis zum 13. Dezember in Riad (Saudi-Arabien) die Weltmeister auf Mobilgeräten und Konsole gekürt.

Thailand und Polen sicherten sich die Titel bei einem spektakulären, hochklassigen Turnier. Es war der Auftakt der FIFAe Finals 25, des wichtigsten E-Fussball-Turniers, das noch bis zum 19. Dezember dauert und eine neue Ära in der E-Sport-Unterhaltung einläutet.

In einem mitreissenden Wettkampf gewann Thailand den Titel beim FIFAe World Cup™ mit eFootball™ auf Mobilgeräten. Vertreten durch Jomkata 'JXMKT' Yupraphat, bezwang das Land José Antonio 'JUNINHO' Maciel juniorin einem packenden Finale und krönte sich zum Weltmeister auf Mobilgeräten.

Auf Konsole setzte sich Polen in einer fulminanten Serie durch, die die Fans vor Ort und weltweit vor den Bildschirmen begeisterte. Das Team mit Milosz 'Zilo' Zietekund Mikolaj 'Ostrybuch' Zietek krönte sich zum Weltmeister auf Konsole.

Mit mehr als 16,5 Millionen Spielern, die diese Saison weltweit teilgenommen haben, ist die Bühne für die nächste Generation von E-Sport-Talenten bereit. Nächste Station ist die FIFAe Challenger Series im Februar 2026, mit der die Reise zum FIFAe World Cup 26™ beginnt. Alle Informationen sind auf FIFA.gg zu finden.

Zum Abschluss der FIFAe Finals 25 steht vom 15. bis zum 19. Dezember 2025 der FIFAe World Cup™ mit Rocket League auf dem Programm, der die besten Nationalteams aus aller Welt und damit verschiedene Kulturen und Teams unter einem Dach zusammenbringt. Vor der atemberaubenden Kulisse der SEF-Arena in Riad können Fans vor Ort und online miterleben, wie Geschichte geschrieben wird. Tickets für die Veranstaltung sind hier erhältlich.