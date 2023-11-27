Teams der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ werben in den USA für „Be Active“

Mehr als 56.000 Gäste wurden bei 46 Community-Trainingseinheiten begrüßt

Vielfältige, auf die Fans ausgerichtete Aktivitäten – von „Be Active“-Kursen bis hin zu kulturellen Darbietungen – sorgten in ganz Nordamerika für lebendige, integrative Erlebnisse

23 Gemeinden, in denen keine Spiele stattfinden, profitierten von der Initiative

Die Community-Trainingseinheiten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, bei denen die teilnehmenden Teams den lokalen Fans die Möglichkeit geben, ihnen beim Training zuzusehen, haben eindrucksvoll gezeigt, wie der Fussball Menschen vereinen kann, und die Gastspieler mit den lokalen Gemeinden in einer festlichen Atmosphäre zusammengebracht.

Jede der 46 Veranstaltungen bot ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis, mit Aktivitäten, die von Autogrammstunden und Fototerminen mit den Spielern bis hin zu Begrüßungsreden von Trainern, Würdenträgern und Vertretern der lokalen Behörden reichten. Die Fans kamen in den Genuss von Auftritten der Nationalmannschaftsmaskottchen, Trikotübergaben, Wimpelaustausch und einer Vielzahl von Werbegeschenken, während das Abspielen der Nationalhymnen und kulturelle Darbietungen zur festlichen Atmosphäre beitrugen.

Insgesamt 56.204 Gäste – durchschnittlich 1.222 pro Veranstaltung – wurden in einer offenen und einladenden Atmosphäre empfangen, in der die Nationalmannschaften direkt mit Fans, Nachwuchsspielern und Vertretern der lokalen Gemeinschaft in Kontakt traten. Die Initiative zog zudem 2.714 Medienvertreter an und sorgte dafür, dass weitere 23 Städte, in denen keine Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ausgetragen wurden, in das Turnier eingebunden wurden und sich von der beliebtesten Sportart der Welt inspirieren ließen.

Zehn Teams – Algerien, Österreich, Kolumbien, Curaçao, Frankreich, Ghana, Haiti, Mexiko, die Schweiz und Usbekistan – veranstalteten im Rahmen der „Be Active“-Kampagne Mini-Trainingseinheiten, um die nächste Generation zu inspirieren und einen aktiven Lebensstil bei Kindern zu fördern. Die „Be Active“-Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ ins Leben gerufen wurde, reagiert auf Erkenntnisse, wonach weltweit vier von fünf Kindern sich nicht ausreichend körperlich betätigen, und ermutigt sie, täglich 60 Minuten Bewegung anzustreben.

„Die Community-Trainingseinheiten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ haben nicht nur die Fans näher an den Sport herangeführt, sondern auch die Bindungen zwischen den Teams und den Gastgemeinden gestärkt“, sagte Esther Whybra, Leiterin des Bereichs Team Services bei der FIFA. „Indem die Trainingsorte für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und der kulturelle Austausch gefördert wurden, hat die Initiative bleibende Erinnerungen geschaffen und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ als ein Fest etabliert, das weit über den Platz hinausgeht. Diese gemeinsame Erfahrung zwischen Spielern und lokalen Gemeinden erfüllt die Träume vieler Menschen, und dies mitzuerleben, ist eine der größten Belohnungen für unser Team.“

Mehrere unvergessliche Momente spiegelten die Stimmung der Trainingseinheiten wider. So kommentierte beispielsweise Curaçaos Assistenztrainer Giovanni Franken die Trainingsübungen live über die Lautsprecheranlage und gewährte den Fans damit einen seltenen Einblick in die Vorbereitung der Elite. An anderer Stelle folgte auf einen feierlichen Austausch zwischen Vertretern der US-Regierung und dem tunesischen Fussballverband (FTF) die Überreichung eines traditionellen nordmexikanischen Hutes an das Team als symbolische Geste des kulturellen Austauschs. Die Blaskapelle der University of Kansas (KU), die „Marching Jayhawks“, spielte für die Spieler live die algerische Nationalhymne, während eine lokale Gruppe bei der Begrüßung ihres Nationalteams traditionelle kroatische Musik spielte.