Start des exklusiven Visa-Vorverkaufs für die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft Philippinen 2025™

Exklusiver Kartenverkauf für Visa-Karteninhaber bis Freitag, 26. September

Tickets für bis zu vier Spiele pro Tag auf FIFA.com/tickets erhältlich

Erste FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft™ vom 21. November bis 7. Dezember

Die Vorfreude auf die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft Philippinen 2025™ steigt weiter. Nach der Auslosung der Gruppenphase zu Beginn dieser Woche können sich Fans nun ihre Plätze sichern, um ihre Lieblingsteams live in den Arenen zu unterstützen.

Mit dem heutigen Beginn des exklusiven Vorverkaufs können sich Visa-Karteninhaber noch bis zum Freitag, 26. September,um 16:00 Uhr Lokalzeit (10:00 Uhr MEZ) Tickets für das mit Spannung erwartete Turnier sichern, ehe diese in den allgemeinen Verkauf gelangen.

Tickets sind bereits ab PHP 499 (USD 9) für zwei Spiele im selben Stadion erhältlich. An bestimmten Tagen können Fans mit einem Ticket für vier aufeinanderfolgende Spiele im selben Stadion sogar noch mehr Futsal-Action geniessen. Tickets sind auf FIFA.com/tickets erhältlich.

Alle Spiele finden in der PhilSports Arena in Pasig City in der Hauptstadtregion von Manila statt, wo Fans jeden Alters die besten Futsalspielerinnen der Welt erleben und spektakuläre Tore bejubeln können.

16 Teams kämpfen vom 21. November bis zum 7. Dezember um die Krone des ersten Futsalweltmeisters bei den Frauen. Neben dem Gastgeber sind Argentinien, Brasilien, die IR Iran, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Marokko, Neuseeland, Panama, Polen, Portugal, Spanien, Tansania und Thailand bei diesem historischen Turnier mit dabei.