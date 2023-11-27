Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auf Kurs für Zuschauerrekord nach Bestätigung der definitiven Zuschauerkapazität

Ab morgen bieten die legendären Stadien die Kulisse für Millionen von Fans aus aller Welt, die bei der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ für eine grossartige Stimmung sorgen werden. Alle Stadien bereiten eine erstklassige Bühne und garantieren von A bis Z eine atemberaubende Atmosphäre, die die WM auszeichnet.

Die Bestätigung der Stadionkapazität ist der letzte operative Meilenstein im WM-Countdown. Angesichts der beispiellosen weltweiten Nachfrage wird der bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ aufgestellte Rekord von insgesamt 3,5 Millionen Zuschauern ziemlich sicher übertroffen. Die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Mannschaften sprengt damit alle Dimensionen.

Die definitiven Kapazitäten unterstreichen das Ausmass der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, bei der mehr Teams, Spiele und Fans denn je neue Massstäbe in Bezug auf Zuschauerzahlen und weltweites Interesse setzen.

Hier ist eine vollständige Liste der Stadien und ihrer Kapazitäten zu finden: