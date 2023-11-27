Stadion-Playlists zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sorgen für prägende Momente des Turniers

Sorgfältig zusammengestellte Stadion-Playlists mit über 750 Titeln bringen Fans zusammen, regen zum Mitsingen an und bereichern das Spieltagserlebnis

Vom FIFA-Team für Stadionunterhaltung in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Teams erstellte Playlists bereichern das Stadionerlebnis für Fans und Spieler und sorgen vom Aufwärmen bis zum Abpfiff für Stimmung

Ob „Wonderwall“ für England oder „Take Me Home, Country Roads“ für das US-Team – Soundtracks sorgen für unvergessliche WM-Momente

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat sowohl auf als auch neben dem Spielfeld für unvergessliche Momente gesorgt, wobei Musik eine zentrale Rolle dabei spielte, die Fans zusammenzubringen und in allen 16 Stadien für eine lebhafte Atmosphäre zu sorgen – weit vor Spielbeginn und noch lange nach dem Schlusspfiff.

Songs wie „Wonderwall“ von Oasis für die englische Nationalmannschaft und „Take Me Home, Country Roads“ von John Denver für das US-Team haben die wichtigsten Momente des Turniers musikalisch untermalt, wobei Tausende von Fans im Chor mitsangen und damit in den Stadien weltweit bleibende Erinnerungen schufen.

Echte Klassiker wie „Sweet Caroline“ von Neil Diamond, „Livin’ on a Prayer“ von Bon Jovi, „Hey Jude“ von den Beatles, „Land Down Under“ von Men At Work und „Cielito Lindo“ von Mariachi Vargas gehören ebenfalls zu den Favoriten der Fans in den Stadien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Diese wurden mit insgesamt 350 ebenso unterhaltsamen Songs kombiniert, die von den 48 teilnehmenden Mitgliedsverbänden vorgeschlagen wurden, darunter „Alors on danse“ von Stromae für Belgien, „Mi Gente“ von J Balvin für Kolumbien, „Burning Up (FIRE)“ von BTS für die Republik Korea sowie exklusiv für das Turnier entwickelte Lieder, darunter „Nos óra dja txiga“ von Kap Verde.

„Das Team hat die für bestimmte Spieltage erstellten Soundtracks der jeweiligen Heimvereine analysiert, Lieder mit einer nachweislichen Verbindung zu den Fans herausgefiltert und Playlists zusammengestellt, die die Identität der einzelnen Mannschaften authentisch widerspiegeln“, so Lance Brass, Leiter der Veranstaltungsproduktion für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

„Die FIFA hat zudem eng mit den teilnehmenden Mitgliedsverbänden zusammengearbeitet, um von den Mannschaften selbst ausgewählte Lieder für wichtige Spielmomente einzubinden, z. B. beim Aufwärmen der Spieler, beim Torjubel und beim Feiern nach dem Spiel. Durch diese Zusammenarbeit ist sichergestellt, dass sich die Playlist in jedem Stadion für die Spieler authentisch anfühlt und gleichzeitig die Verbindung zwischen den Mannschaften und ihren Fans gestärkt wird.“