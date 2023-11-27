Spanien gewinnt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in New York/New Jersey

Spaniens zweiter WM-Titel nach dramatischem Sieg gegen Argentinien in der Verlängerung

Ausverkauftes New-York-New-Jersey-Stadion als Schauplatz der historischen Topps-Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

6 810 966 Stadionbesucher als neuer Rekordwert bei WM-Endrunde

Die historische FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ging am Sonntag mit einem packenden Finale zu Ende, in dem Spanien dank einem 1:0-Sieg gegen Argentinien seinen zweiten WM-Titel errang.

Im ausverkauften und farbenfrohen New-York-New-Jersey-Stadion krönte sich La Roja zum Sieger der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams und 104 Spielen.

Nach 90 torlosen Minuten erzielte Ferran Torres in der 106. Minute den entscheidenden Treffer und sicherte Spanien den Titel. Damit ist Spanien die erste Nation, die gleichzeitig die Titel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ innehat.

Das hochkarätige Finale umfasste zudem die mitreissende Topps-Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die Sport, Musik und soziales Engagement vereinte. Die von Global Citizen produzierte und von Chris Martin kuratierte Show wurde von Madonna, Shakira, BTS und Justin Bieber als Co-Headliner angeführt. Zum hochkarätigen Programm gehörten zudem Burna Boy, Gustavo Dudamel, die New Yorker Philharmoniker und der PS22 Chorus zusammen mit Coldplay.

Im Anschluss an das Finale vom Sonntag wurden die offiziellen Turnierauszeichnungen verliehen – dabei räumte Spanien gross ab: Rodri erhielt den Goldenen Ball von adidas, Unai Simón den Goldenen Handschuh von adidas und Pau Cubarsí den von Aramco präsentierten FIFA-Nachwuchsspielerpreis. Die vollständige Liste der Preisträger der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist hier zu finden.

Die 23. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die erstmals von drei Nationen – Kanada, Mexiko und den USA – ausgerichtet wurde, verzeichnete insgesamt 6 810 966 Zuschauer. In den 16 WM-Stadien bekamen die Fans insgesamt 308 Tore zu sehen, während die Welt auf und neben dem Platz zu einem 39-tägigen Fussballfest zusammenkam, das neue Massstäbe für den Sport setzte.