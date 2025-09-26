FIFA und Shirel präsentieren offiziellen Song zur FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™

Shirels beflügelnder Track „El Alma en la Cancha (Olé Olé Olé)“ ab sofort auf allen grossen Streamingdiensten erhältlich

Song sinnbildlich für die Energie des Turniers, das vom 27. September bis zum 19. Oktober ausgetragen wird

Tickets schon ab CLP 4000 auf FIFA.com/tickets erhältlich

Die FIFA präsentiert gemeinsam mit dem chilenischen Popstar Shirel den globalen Release von „El Alma en la Cancha (Olé Olé Olé)“, dem offiziellen Song zur FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2025™.

Produziert von Taffy Dönicke, kombiniert „El Alma en la Cancha“ („Die Seele auf dem Spielfeld“) einen ansteckenden Rhythmus, lateinamerikanisches Flair und motivierende Texte, um Spieler und Fans zu begeistern, wenn es während des mit Spannung erwarteten globalen Spektakels auf chilenischem Boden in den Stadien erklingt. Der Titel ist ab dem 26. September auf verschiedenen Streamingdiensten abrufbar

Shirel machte erstmals 2016 bei „The Voice Chile“ auf sich aufmerksam und hat seitdem Hit an Hit gereiht, darunter „Faroles“, „Romper Platos“ und ihre aktuelle Single „RARA“. Die Singer-Songwriterin hat mit namhaften Produzenten wie Cristián Heyne zusammengearbeitet und ist auf vielen grossen Bühnen aufgetreten, wie etwa beim Lollapalooza Chile.

Nicole Davidovich Salvo, wie Shirel gebürtig heisst, hat sich als eine der aufregendsten Stimmen Chiles etabliert und mit ihrer eigenen Mischung aus Pop und Latin-Einflüssen einen unverwechselbaren Sound kreiert.

„Im Song geht es um Einheit und Leidenschaft“, erklärte Shirel. „Ich kann es kaum erwarten, diese Energie mit den Fans in meinem Land, der ganzen Region und rund um die Welt zu teilen. Die FIFA U-20-Weltmeisterschaft wird ein Fest – auf und neben dem Platz –, das wir nie vergessen werden.“

Die FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ präsentiert die besten jungen Spieler des Planeten und hat schon zahlreiche spätere Superstars hervorgebracht – von Diego Maradona über Luís Figo und Lionel Messi bis zu Erling Haaland.

24 Nationalteams aus aller Welt werden vom 27. September bis zum 19. Oktober in Chile um den Titel kämpfen, unter ihnen der sechsfache Weltmeister Argentinien sowie die früheren Gewinner Brasilien, Frankreich, Spanien und die Ukraine.