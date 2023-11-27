FIFA-Legende Sergio Ramos freut sich auf 1000. WM-Spiel in Monterrey

Sergio Ramos wurde mit Spanien Weltmeister und spielte zuletzt bei CF Monterrey

Ramos: „Freue mich auf diesen besonderen Meilenstein in diesem Stadion“

Das 1000. Spiel: Japan gegen Tunesien am Samstag, 20. Juni, in Monterrey (Mexiko)

FIFA-Legende und Weltmeister Sergio Ramos erklärte, ein kleiner Teil von ihm werde immer in Monterrey bleiben, und beglückwünschte die Stadt, in der er seine bislang letzte Profisaison bestritt, zur Ausrichtung des 1000. Spiels in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

Am Samstag, 20. Juni, treffen Japan und Tunesien im Monterrey-Stadion anlässlich dieses imposanten Meilensteins aufeinander, der die glorreiche Geschichte des Fussballs und seines grössten Turniers noch einmal aufleben lässt. Ramos hat diese Geschichte entscheidend mitgeprägt – mit vier WM-Teilnahmen und als Stammspieler des legendären „La Roja“-Teams, das 2010 in Südafrika den Pokal holte.

Er hat die Magie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ hautnah miterlebt.

„Im Laufe meiner Karriere hatte ich das unglaubliche Glück, bei vier [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaften dabei zu sein und das Turnier 2010 zu gewinnen. Wenn du spürst, dass das gesamte Land dich von zu Hause aus anfeuert, ist das natürlich immer eine grosse Verantwortung, aber auch ein Privileg und etwas, auf das ich stolz bin“, so Ramos.

„Ich erinnere mich noch daran, wie in Spanien alle auf die Strassen geströmt sind, um zu feiern. Zum ersten Mal im Leben habe ich mein Land so vereint gesehen. Das war ein unvergesslicher Augenblick“, fügte er hinzu.

Der langjährige Kapitän von Real Madrid fügte seiner erfolgreichen Karriere eine weitere Station hinzu, als er seinen Heimatklub FC Sevilla zum zweiten Mal verliess und 2025 in der Liga MX bei CF Monterrey anheuerte.

In den Reihen der Rayados glänzte er im legendären Monterrey-Stadion und bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in den USA. Dort stand er in allen drei Gruppenspielen seines Klubs und im Achtelfinale über die volle Spielzeit auf dem Platz und erzielte gegen Inter Mailand ein Tor.

„Zu meiner grossen Freude findet das 1000. WM-Spiel in Mexiko und noch dazu im Stadion der Rayados in Monterrey statt. Das ist ein ganz besonderer Meilenstein, und ich freue mich, dass er in diesem Stadion gefeiert wird“, so Ramos.