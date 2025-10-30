FIFA-Masterkurs verzeichnet einen Rekord-Erfolg

Zum 13. Mal in Folge wurde der FIFA-Master zum besten Postgraduierten-Studiengang für Sportmanagement in Europa gekürt

Das Bildungsprogramm feiert sein 25-jähriges Jubiläum

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist Schirmherr der Ausgabe 2025

Der FIFA-Master wurde in der neuen Kursrangliste von SportBusiness für 2025 zum 13. Mal in Folge zum besten Postgraduierten-Studiengang für Sportmanagement in Europa gekürt.

Der Studiengang wurde im Jahr 2000 eingeführt, um die Managementausbildung im Sport zu fördern. Mittlerweile hat sich der Master zu einem der führenden akademischen Programme entwickelt, in dem vielseitige Führungskräfte für die zunehmend komplexe Welt des Sports ausgebildet werden. Der FIFA-Master wird vom CIES in Zusammenarbeit mit drei Universitäten organisiert und angeboten: Dazu zählen die De Montfort University in Leicester (Vereinigtes Königreich), die SDA Bocconi School of Management in Mailand (Italien) sowie die Universität Neuenburg (Schweiz). Die Studierenden müssen vier Module in Geisteswissenschaften, Management und Recht abschliessen und ein Abschlussprojekt erstellen, um den 12-monatigen Kurs zu bestehen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino, der im Juli als Schirmherr an der Abschlussfeier der 25. Ausgabe teilnahm, begrüßte kürzlich im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten die Teilnehmer der Konferenz „25 Jahre FIFA-Master: Sport & Zukunft“ im Home of FIFA in Zürich, Schweiz.

Gianni Infantino begrüsst die Teilnehmer der FIFA-Master-Konferenz am Hauptsitz der FIFA Previous 01 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo with the attendees of the FIFA Master 25 Years: Sport & Future Conference to the Home of FIFA in Zurich, Switzerland 02 / 10 CIES Director Professor Denis Oswald, CIES General Secretary Vincent Schatzmann, FIFA President Gianni Infantino and CIES Foundation Council President Pierre Cornu pose for a photo 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a selfie with an attendee of the FIFA Master 25 Years: Sport & Future Conference 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino talks to FIFA Master Scientific Director Professor Pierre Lanfranchi 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino presents a football jersey to CIES Foundation Council President Pierre Cornu 06 / 10 FIFA President Gianni Infantino presents a pennant to CIES Director Professor Denis Oswald 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino presents a football to CIES General Secretary Vincent Schatzmann 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks at the FIFA Master 25 Years: Sport & Future Conference in the Home of FIFA 09 / 10 General view of the FIFA Master 25 Years: Sport & Future Conference at the Home of FIFA 10 / 10 CIES Foundation Council President Pierre Cornu speaks to the attendees of the FIFA Master 25 Years: Sport & Future Conference Next

Der FIFA-Master zählt inzwischen über 700 Absolventinnen und Absolventen aus mehr als 120 Ländern. Insgesamt sind 90 Prozent von ihnen in der Sportbranche tätig, darunter 350 im Bereich Fussball. 75 von ihnen arbeiten direkt für die FIFA. Zudem haben fast 240 weibliche Studierende aus aller Welt den Studiengang erfolgreich abgeschlossen und arbeiten nun in der globalen Sportindustrie. Anlässlich der Bekanntgabe der Rangliste erklärte Prof. Thomas Probst, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Ausschusses des FIFA-Masters: „Herzlichen Glückwunsch an alle, die den FIFA-Master unterstützt haben – von den akademischen Partnern und Gastrednern bis hin zu unseren Besuchsorten und der FIFA. Der Wissenschaftliche Ausschuss ist sehr stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben.“