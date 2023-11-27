FIFA hält positives Treffen mit dem iranischen Fussballverband ab

FIFA-Vertreter unter der Leitung des FIFA-Generalsekretärs trafen sich gestern zu einem vertraulichen Gespräch mit dem Präsidenten und dem Generalsekretär des iranischen Fussballverbands (FFIRI). Dies war das jüngste Treffen in einer Reihe von Gesprächen über die Teilnahme der iranischen Nationalmannschaft an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ .

Das Treffen fand in einer positiven und konstruktiven Atmosphäre statt. Sowohl die FIFA als auch der iranische Fussballverband bekräftigten dabei ihr Engagement für eine fortgesetzte Zusammenarbeit. Der Fokus wird weiterhin darauf liegen, offene Fragen zu klären und sicherzustellen, dass „Team Melli” während des gesamten Turniers sicher, reibungslos und unter den bestmöglichen Bedingungen antreten kann.