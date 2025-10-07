Positives Fazit nach der Gruppenphase der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2025 in Chile

Mehr als 40 000 Zuschauer sahen die drei Partien der chilenischen Mannschaft im Nationalstadion in Santiago

Insgesamt verfolgten rund 260 000 Zuschauer eine spannende Gruppenphase

Fünf der sechs FIFA‑Konföderationen im Achtelfinale vertreten

Das Land bringt viel Leidenschaft für den Fussball mit und steht für sportliche Gleichberechtigung, eine mitreissende Atmosphäre und grosse Herzlichkeit. All dies war in der Gruppenphase der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ zu sehen. Es ist ein Turnier, bei dem – wie der WM-Slogan bereits andeutet – „Legenden von morgen“ geboren werden.

Die chilenischen Fans unterstützten ihre Nationalmannschaft und die Weltmeisterschaft bedingungslos. Die drei höchsten Zuschauerzahlen verzeichnete das Nationalstadion in Santiago bei den Begegnungen der Roja,wie die chilenische Nationalmannschaft genannt wird. Im Spiel gegen Neuseeland kamen 45 547 Zuschauer, gegen Japan 42 518 und gegen Ägypten 42 072.

„Es ist bereits das zweite Mal, dass die FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Chile ausgetragen wird, und es ist der fünfte FIFA-Wettbewerb, der hier stattfindet. Für die FIFA ist Chile wie ein zweites Zuhause“, sagte Roberto Grassi, der bei der FIFA für die Jugendturniere verantwortlich ist. „Deshalb spricht die FIFA dem lokalen Organisationskomitee, der Regierung sowie dem gesamten Land für die Unterstützung in den Stadien ausdrücklich ihren Dank aus.“

Die Gruppenphase lieferte zudem weitere interessante Statistiken:

Insgesamt nahmen an den 38 Begegnungen 24 Nationalmannschaften, 504 Spieler und 336 Mitglieder des Trainerstabs teil; die Zuschauerzahlen beliefen sich auf rund 260 000.

In den vier Austragungsorten standen 15 Trainingszentren zur Verfügung, in denen insgesamt 174 Trainingseinheiten auf neu angelegten Spielfeldern nach den FIFA‑Qualitätsstandards (Niveau 5) absolviert wurden, die der Wettbewerb als Vermächtnis zurücklässt.

Bei der Durchführung der Veranstaltung spielen die insgesamt 808 freiwilligen Helfer eine entscheidende Rolle.

Aus sportlicher Sicht ist festzuhalten, dass fünf der sechs FIFA‑Konföderationen im Achtelfinale vertreten sind. Das spiegelt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Turniers wider, sondern auch die weltweite Entwicklung des Sports.

Die Fussball‑Videounterstützung (FVS) wird bei diesem Wettbewerb fortgeführt, nachdem sie bereits bei der FIFA U‑20‑Frauen‑Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ und der FIFA U‑17‑Frauen‑Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ als Testlauf eingesetzt wurde.