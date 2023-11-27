Abgesang in Philadelphia mit weiterer Glanztat von Kylian Mbappé

Sechs Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ einschliesslich eines Achtelfinales in Philadelphia

Kylian Mbappé mit wichtigen Toren bei seinem 100. Länderspiel

FIFA Fan Festival™ auf dem Lemon Hill im Fairmont Park noch bis 19. Juli geöffnet

Philadelphia hat sich am Independence Day, dem Unabhängigkeitstag der USA, mit der spannenden Partie zwischen Frankreich und Paraguay als Spielort der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ verabschiedet. Kylian Mbappé scheint sich im Philadelphia-Stadion extrem wohlzufühlen, denn mit dem Siegtreffer vom Elfmeterpunkt erreichte er einen weiteren persönlichen Meilenstein.

Insgesamt wurden in Philadelphia einschliesslich des Achtelfinales am Samstag sechs Spiele zwischen Teams aus zehn Nationen und fünf Konföderationen ausgetragen, die von durchschnittlich 68.316 Zuschauern besucht wurden.

Das Philadelphia-Stadion bildete bereits zum dritten Mal die Kulisse für ein FIFA-Turnier. Zuvor hatten dort bereits vier Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft USA 2003™, darunter der 5:0-Sieg des Gastgebers gegen Nigeria, und acht Partien der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ stattgefunden.

Mbappé dürfte sich gern an die Stadt und das Stadion erinnern, denn dort absolvierte er beim 3:0-Sieg im Spiel der Gruppe I gegen Irak im sein 100. Spiel für die französische A-Nationalmannschaft und erzielte vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino sein 59. und 60. Länderspieltor.

Der FIFA-Präsident war auch bei Brasiliens 3:0-Sieg gegen Haiti sowie beim 2:0-Erfolg der Elfenbeinküste gegen Curaçao zugegen. Die Ivorer besiegelten mit diesem Sieg den erstmaligen Einzug in die K.-o.-Runde einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Davor war Yan Diomandé beim 1:0-Erfolg gegen Ecuador bereits zum jüngsten Spieler – und ersten Teenager – avanciert, der jemals von der Elfenbeinküste bei einer WM eingesetzt wurde. Er spielte die gesamten 90 Minuten durch.

Ein weiterer Meilenstein wurde in der Partie der Gruppe L zwischen Kroatien und Ghana erreicht, als Derrick Luckassen den Ausgleichstreffer für Ghana erzielte und damit das 200. Tor des Turniers. Kroatien sollte am Ende mit 2:1 knapp die Nase vorn behalten.

Im letzten Spiel in dieser Arena bestätigte Mbappé sein Formhoch, als er gegen Paraguay das Tor zum 1:0 Endstand erzielte und sein Team damit ins Viertelfinale katapultierte. Es war das 150. WM-Tor der Franzosen, die diese Schallmauer damit nach Brasilien, Deutschland und Argentinien als viertes Team durchbrechen konnten.

Doch die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ hat in Philadelphia nicht nur auf dem Spielfeld etwas bewegt, denn die FIFA ist im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzepts des Turniers eine Partnerschaft mit den Schulen der Stadt eingegangen, um Schülern in Pennsylvania jetzt und künftig Chancen zu eröffnen.

Auf das erfolgreiche „Soccer for Success“-Programm im letztes Jahr, bei dem Trainer der U.S. Soccer Foundation 284 Gesundheits- und Sportlehrer von 222 Schulen ausgebildet haben, folgte dieses Jahr eine weitere Massnahme in Zusammenarbeit mit dem MLS-Klub Philadelphia Union.

Die Partnerschaft ist Teil einer langfristig angelegten Initiative, die Grundschullehrern und Schülern Instrumente, Ressourcen und Erlebnisse bietet, um den Fussball zu fördern und die nächste Spielergeneration für diesen Sport zu gewinnen und zu begeistern.