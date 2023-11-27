Vom Zuschauen bei Pelé bis zum Schutz von Maradona – der Platzwart des Stadions von Mexiko-Stadt hat schon alles erlebt

Isabel „Chabelo“ Ramírez leitet das Team, das den Rasen des Stadions von Mexiko-Stadt pflegt

Ramírez ist seit 41 Jahren Teil des Teams in diesem legendären Stadion

„Chabelo“ hat Pelé und Diego Maradona in dieser legendären Arena spielen sehen

Das Stadion von Mexiko-Stadt ist das erste, in dem drei FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ ausgetragen wurden, und Isabel „Chabelo“ Ramírez war bei allen dabei. Im Jahr 1970 war er als begeisterter junger Fan dabei und hatte die Gelegenheit, den brasilianischen Star Pelé in Aktion zu sehen. Sechzehn Jahre später war er ebenfalls vor Ort – diesmal als Mitglied des Sicherheitsteams, zu dessen Aufgaben der Schutz von Spielern wie dem legendären Argentinier Diego Maradona gehörte. Und im Jahr 2026 ist er für die Platzpflege verantwortlich und trägt dazu bei, den weltbesten Spielern die perfekte Bühne für ihre Leistungen zu bieten. Heute leitet Ramírez ein Team von zehn Platzwarten und arbeitet unermüdlich daran, den Rasen mit Hilfe moderner Technik zu pflegen. Es ist ein akribischer Prozess, wie er erklärte.

„Vertreter der FIFA und anderer Organisationen kamen, um den Rasensamen auszusäen. Derzeit sind die Flutlicht-Leuchten Tag und Nacht eingeschaltet und werden ständig umgestellt: Sie bleiben 48 Stunden an einer Stelle, werden dann an eine andere verlegt und so weiter. Das hilft dem Rasen, sich zu erholen. Wir müssen die Mählinien so ausmessen, dass sie genau den Vorgaben der FIFA entsprechen; die Schnitthöhe beträgt 24 Millimeter“, sagte er. Der Rasen ist bemerkenswert widerstandsfähig. Im Monat vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ fanden im Stadion 14 Spiele der Liga MX statt, und der Rasen hat die Belastung gut verkraftet. Ramírez kombiniert sein Wissen über Gartenbau und das mexikanische Klima – Juni und Juli fallen beide in die Regenzeit – mit den von der FIFA eingesetzten Technologien, um den Rasen in einem erstklassigen Zustand zu halten.

„Wenn es regnet, ist das gut für uns, weil sich der Rasen dann schneller erholt. Außerdem verfügt er über ein Kühl- und Heizsystem; dabei handelt es sich um eine Technologie, bei der eine Maschine Luft und Feuchtigkeit aufnimmt. Es hat sich viel verändert … Mit der neuen Technologie ist das für uns nun eine ganz neue Art von Spielfeld, und wir gewöhnen uns gerade daran“, sagte er.

Als Chabelo zum ersten Mal ins Stadion ging – das damals noch „Azteca“ hieß –, war alles ganz anders. Im Jahr 1970 arbeitete auch sein Vater als Platzwart, und die Mitarbeiter durften zu manchen Spielen Familienangehörige mitbringen. „Ich war noch ein kleiner Junge, und mein Vater nahm mich an die Hand. Es war unglaublich aufregend, die Spiele live zu sehen“, erzählte er.