Partien der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ ausgelost

Ziehung am Donnerstag, 29. Mai 2025, in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile

Am Donnerstag, 29. Mai 2025, fand in Santiago de Chile die Auslosung der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ statt.

Bei der Veranstaltung in den Studios des TV-Senders Chilevisión im Edificio Machasa in der chilenischen Hauptstadt erfuhren die 24 teilnehmenden Teams, auf wen sie in der Gruppenphase und danach möglicherweise in der K.-o.-Phase treffen werden.