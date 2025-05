Paraguay sichert sich ersten FIFA-Youth-Series-Titel während Weltfussballwoche

3:0-Finalsieg Paraguays gegen Neuseeland

Erstes Pilotturnier während der Weltfussballwoche unter dem diesjährigen Motto „Gemeinsam sind wir stärker“

Sechs Jugendnationalteams aus aller Welt bei Fussball- und Bildungsaktivitäten dabei

Paraguay hat sich einen Platz in der Fussballgeschichte gesichert. Dank einem 3:0-Sieg im Finale gegen Neuseeland haben die Südamerikaner die erste Ausgabe der FIFA Youth Series gewonnen.

Das Turnier fand während der Weltfussballwoche unter dem diesjährigen Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ statt. Am Pilot-U-16-Turnier nahmen vom 18. bis zum 22. Mai 2025 am FIFA-Sitz in Zürich insgesamt sechs Jugendnationalteams aus aller Welt teil.

Die jungen Spieler aus Guatemala, Malaysia, Neuseeland, Paraguay, der Schweiz und Tunesien kamen in den Genuss eines einmaligen Erlebnisses. Das Turnier bot ihnen die Möglichkeiten, gegen verschiedene Jugendnationalteams anderer Kontinente zu spielen, an verschiedenen Bildungsseminaren teilzunehmen und ihre Fussballleidenschaft mit Gleichgesinnten aus aller Welt zu teilen.

Für einige war es die erste Reise ins Ausland. „Das ist gewaltig. Ein Land wie wir aus dem Südpazifik bekommt nicht oft solche Gelegenheiten, schon gar nicht in dieser Altersgruppe“, sagte Neuseelands Cheftrainer Martin Bullock. „Ein Spieler in unserem Team war vorher noch nie über die Nordinsel Neuseelands hinausgekommen. Nun ist er in der Schweiz. Es war in verschiedener Hinsicht eine lehrreiche Erfahrung.“

Bei Bildungsseminaren während des Turniers wurden Inklusion, Diskriminierungsbekämpfung, Gehirnerschütterungen, die Fussballgeschichte sowie der Kinder- und Erwachsenenschutz thematisiert. Ein Besuch im FIFA Museum stand ebenfalls auf dem Programm. Der ehemalige kolumbianische Nationalspieler Iván Córdoba sprach als Mitglied des FIFA-Spielerausschusses zudem über seine Erfahrungen mit Diskriminierung und rief die Jugendlichen dazu auf, Diskriminierungsopfern beizustehen.

„Wir sind stolz auf die erste Ausgabe der FIFA Youth Series, die als einzigartiges und wirklich globales Turnier weit über den Fussball hinausgeht. Mit U-16-Teams aller Konföderationen bringen wir am FIFA-Sitz die Welt zusammen. Dies ist Teil unserer strategischen Vision für den Weltfussball“, betonte FIFA-Direktor Mitgliedsverbände Elkhan Mammadov.

„Es war eine herrliche Veranstaltung. Wir danken der FIFA, dass sie dies möglich gemacht und uns eingeladen hat. Das Spielniveau war ziemlich hoch. Zudem konnten Jungs hier viel Erfahrung sammeln“, schwärmte Paraguays Cheftrainer Wilfrido Bazán.

„Wir müssen die jungen Menschen auf das Leben vorbereiten. Der Unterricht hier war wichtig und zeigt, wie der Fussball gegenseitigen Respekt lehren kann.“

Die FIFA Youth Series während der Weltfussballwoche unterstreicht deren Ziel, sprich die Menschen beim Fussball zusammenzubringen.