Offizieller Song für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™

Teaser zum mitreissenden Dance-Track„YEYEYO“ auf den offiziellen Plattformen verfügbar
Song von zwei der bekanntesten Namen der polnischen Musikszene für die nächste Generation der Stars des Frauenfussballs
24 der besten U-20-Frauennationalteams der Welt vom 5. bis zum 27. September im Einsatz
Als offiziellen Song der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ haben die polnische Popsängerin Blanka und der Produzent Francis gemeinsam den Titel „YEYEYO“ veröffentlicht, der mit seinem mitreissenden Dance-Beat zum Tanzen animiert. Der Song würdigt den Gemeinsinn und die Belastbarkeit von Frauen sowohl auf als auch neben dem Spielfeld und zeigt, wie man Seite an Seite Erfolg haben kann.
Diese Botschaft ist auch eine Anspielung auf Blankas Hit „Solo“, mit dem sie vor drei Jahren beim Eurovision Song Contest aufgetreten ist. Seitdem hat sie auf TikTok mehr als eine Milliarde Aufrufe erzielt, während ihre Songs weltweit mehr als 250 Millionen Mal gestreamt wurden. Francis gehört zu den ganz Grossen der polnischen Musikszene und hat im Land schon mehrere grosse Hits produziert.
„YEYEYO“ ist ab Freitag, 31. Juli, auf Streamingplattformen verfügbar. Fans können aber schon jetzt reinhören.
Die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2026™ mit den besten Nachwuchstalenten und begeisterten Fans verspricht ein Fussballfest mit viel lokalem Flairin den vier Städten Bielitz-Biala, Kattowitz, Lodz und Sosnowitz. Vom 5. bis zum 27. September kämpfen bei der 12. Turnierausgabe die 24 besten U‑20-Frauennationalteams um den wichtigsten internationalen Titel bei den Juniorinnen. Sie werden alles daransetzen, in die Fussstapfen ihrer Vorgängerinnen zu treten, die dem Frauenfussball enorm viel Schub verliehen haben – darunter die Deutsche Sara Däbritz, die Japanerin Hinata Miyazawa, die Spanierin Salma Paralluelo und die US-Amerikanerin Alex Morgan.