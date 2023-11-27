Offizieller Song für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™

Teaser zum mitreissenden Dance-Track„YEYEYO“ auf den offiziellen Plattformen verfügbar Song von zwei der bekanntesten Namen der polnischen Musikszene für die nächste Generation der Stars des Frauenfussballs 24 der besten U-20-Frauennationalteams der Welt vom 5. bis zum 27. September im Einsatz

Als offiziellen Song der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ haben die polnische Popsängerin Blanka und der Produzent Francis gemeinsam den Titel „YEYEYO“ veröffentlicht, der mit seinem mitreissenden Dance-Beat zum Tanzen animiert. Der Song würdigt den Gemeinsinn und die Belastbarkeit von Frauen sowohl auf als auch neben dem Spielfeld und zeigt, wie man Seite an Seite Erfolg haben kann.

Diese Botschaft ist auch eine Anspielung auf Blankas Hit „Solo“, mit dem sie vor drei Jahren beim Eurovision Song Contest aufgetreten ist. Seitdem hat sie auf TikTok mehr als eine Milliarde Aufrufe erzielt, während ihre Songs weltweit mehr als 250 Millionen Mal gestreamt wurden. Francis gehört zu den ganz Grossen der polnischen Musikszene und hat im Land schon mehrere grosse Hits produziert.

„YEYEYO“ ist ab Freitag, 31. Juli, auf Streamingplattformen verfügbar. Fans können aber schon jetzt reinhören.