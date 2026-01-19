Historischer Moment für den ozeanischen Fussball: Auftakt der OFC-Profiliga in Auckland (Neuseeland)

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström bei Lancierung der OFC-Profiliga im Eden Park mit dabei

Start der OFC-Profiliga mit Teams aus Fidschi, Neuseeland und Vanuatu

Neuer Wettbewerb zur Professionalisierung des Fussballs in Ozeanien, unterstützt von der FIFA durch strategisches Fachwissen, gezielte Finanzierung und globale Präsenz auf FIFA+

Im Bestreben, mehr und bessere Möglichkeiten im professionellen Klubfussball in der Region zu schaffen, hat die ozeanische Fussballkonföderation (OFC) am Samstag einen weiteren Meilenstein gesetzt, als in Auckland (Neuseeland) die ersten Spiele der neu geschaffenen OFC-Profiliga ausgetragen wurden. Im Beisein von FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström wurde im Eden Park – bereits Schauplatz des Eröffnungsspiels der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ – die OFC-Profiliga offiziell eröffnet und damit eine neue Ära für den Klubfussball in Ozeanien eingeläutet.

Am ersten Spieltag trennten sich der Bula FC aus Fidschi und der Vanuatu United FC 2:2 unentschieden, ehe der Auckland FC im neuseeländischen Duell gegen South Island United einen 3:0-Sieg feierte.

Am zweiten Tag siegte der South Melbourne 2:1 gegen den FC Tahiti United, während der Solomon Kings FC zum Abschluss der ersten Runde den PNG Hekari FC mit 1:0 bezwang.

Zur Professionalisierung des Fussball im Pazifikraum hat die FIFA die OFC beim Aufbau der Liga stets unterstützt, sei es mit strategischem Fachwissen oder Fachseminaren zu Themen wie Verwaltung, Geschäftsentwicklung, Spielerregistrierung und Kommunikation.

„Die FIFA setzt alles daran, den Klubfussball zu stärken und die Standards in allen Regionen zu erhöhen“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström. „Die OFC-Profiliga bietet jungen Talenten aus dem Pazifikraum eine echte Perspektive und eröffnet Spielern, Trainern, Schiedsrichtern und Offiziellen Chancen im Profisport. Ausserdem verbessert sie die hiesigen Standards und öffnet Türen in Ozeanien und darüber hinaus.“

Laut OFC-Generalsekretär Franck Castillo stellt die neue OFC-Profiliga die letzte und wichtigste Säule in der langfristigen Fussballförderung in Ozeanien dar, da sie Talenten aus der Region ein wirklich professionelles Umfeld bietet.

„Wir wissen, dass es viele Fussballtalente im Pazifikraum gibt. Das fehlende Puzzlestück war lange Zeit ein professionelles Klubumfeld, in dem die Spieler Woche für Woche trainieren, spielen und sich weiterentwickeln können“, erklärte Castillo. „Indem wir die besten Spieler der Region in einer professionellen Ligastruktur zusammenbringen, schaffen wir die Standards, die Stabilität und die Präsenz, die sie brauchen, um ihr Potenzial auszuschöpfen.“

Gemäss Franck Castillo haben die Qualität, die engen Duelle und die Stimmung während der ersten Runde im Eden Park die Ambitionen der Liga unterstrichen.

„Die ersten Spiele in Auckland waren ein starkes Indiz dafür, was von diesem Wettbewerb zu erwarten ist“, so Castillo weiter. „Die Intensität auf dem Platz, das spielerische Niveau und die Begeisterung der Fans im Eden Park haben gezeigt, dass die OFC-Profiliga wirklich angekommen ist und ganz Ozeanien für professionellen Klubfussball brennt.“

Er ist zudem überzeugt, dass die Liga nicht nur die Standards auf Vereinsebene anheben, sondern auch zu besseren Leistungen auf der internationalen Bühne führen wird.

„Dieser neue Wettbewerb war das fehlende Puzzlestück für den ozeanischen Fussball. Die Spieler haben nun die Möglichkeit, eine Profikarriere zu lancieren“, sagte er. „Wir müssen nun die Talente finden und in unsere Profiliga bringen. Danach werden auch das Spielniveau und die Ergebnisse besser.“

Die OFC-Profiliga bietet nicht nur Spielern aus dem Pazifikraum eine Plattform, sondern auch Profis aus Ländern wie Brasilien, Kanada, Frankreich, Japan, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Trinidad und Tobago und den USA.