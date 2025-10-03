FIFA unterstützt wegweisende Vorbereitungen zur Lancierung der OFC-Profiliga

Vereinsverantwortliche zur Vorbereitung auf die erste OFC-Profiliga von der FIFA und der OFC in Nadi (Fidschi) empfangen

Erstes Treffen von Vertretern der acht teilnehmenden Vereine als Meilenstein der pazifischen Fussballgeschichte

Strategie, Unternehmensführung, Transferabgleichungssystem und Spielerregistrierung, wirtschaftliches Wachstum sowie Kommunikation im Zentrum der Sitzungen, die Beiträge von internationalen Fussballexperten umfassten

In Vorbereitung auf die historische Lancierung der OFC-Profiliga, des ersten Profifussballwettbewerbs in Ozeanien, organisierten die FIFA und die OFC gemeinsam eine zweitägige Reihe von Seminaren für Vereinsverantwortliche und Entscheidungsträger.

Die Sitzungen, die am 27. und 28. September in Nadi (Fidschi) stattfanden, stellten einen wichtigen Meilenstein in der Professionalisierung des Fussballs im Pazifikraum dar.

Erstmals trafen sich Vertreter der acht Vereine, die dieser neuen Liga angehören werden, um Erfahrungen auszutauschen sowie mögliche Herausforderungen und Chancen zu erörtern. Die acht Klubs sind: Bula FC (Fidschi), PNG Hekari FC (Papua-Neuguinea), Solomon Kings FC (Salomon-Inseln), Tahiti United FC (Tahiti), Vanuatu United FC (Vanuatu), Auckland FC und South Island United FC (beide Neuseeland) sowie South Melbourne FC (Australien).

Ebenfalls zugegen waren führende Persönlichkeiten aus der Region und darüber hinaus, darunter Mohammed Yusuf (Generalsekretär des fidschianischen Fussballverbands), Stuart Larman (Leiter der OFC-Profiliga) und Ornella Desirée Bellia (Direktorin der FIFA-Subdivision für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball), sowie internationale Experten wie Chyna Charles (australischer Fussballverband), Raúl Sanllehí (Präsident der Fussballsparte bei Inter Miami), Luis Rodríguez (ehemaliger Präsident des FC Juárez) und María Victoria Albertos (Beraterin für strategische Kommunikation).

Die Seminare drehten sich um Themen wie strategische Planung, Klubführung, Handel und Erwirtschaftung von Einnahmen, Transferabgleichungssystem (TMS) und Spielerregistrierung, Kommunikationsfähigkeiten sowie soziale Medien. Die Sitzungen boten eine wichtige Plattform für den Wissensaustausch sowie den gemeinsamen Dialog über die Schaffung einer nachhaltigen und kompetitiven Profiliga in der Region.

„Die Gründung der OFC-Profiliga ist ein Meilenstein für die Fussballförderung in der Region. Diese Seminare markieren den Beginn eines gemeinsamen Engagements, um den Fussball voranzubringen“, erklärte Ornella Desirée Bellia.

„Der Klubfussball steht im Zentrum der Professionalisierung des gesamten Fussballökosystems. Die FIFA setzt deshalb alles daran, die Klubs auf ihrem Weg zur nächsten Stufe zu unterstützen. Diese Sitzungen boten eine wertvolle Plattform für gemeinsame strategische Erörterungen. Die FIFA wird der OFC-Profiliga und deren Vereinen auch während der nächsten Etappen dieser spannenden Reise zur Seite stehen.

Die Vorbereitungen für den Ligastart im Januar 2026 laufen auf Hochtouren, und die Vorfreude steigt.

„Die Lancierung der OFC-Profiliga im Januar 2026 ist für den Fussball in der Region ein Meilenstein“, sagte Stuart Larman.

„Die Schaffung eines professionellen Umfelds für Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Funktionäre ist auch für die allgemeine Förderung des Sports in Ozeanien zentral. Dieses FIFA-Seminar vermittelte den Geschäftsführern der einzelnen Vereine wichtige Informationen und Kenntnisse und bot allen die Möglichkeit, sich kennenzulernen und wichtige Beziehungen aufzubauen, die die Liga stärken werden. Mit der geplanten Unterstützung der FIFA können wir den Vereinen der OFC-Profiliga kontinuierliche Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten bieten.“