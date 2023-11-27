Spanien im letzten Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in New York/New Jersey zum Weltmeister gekrönt

Acht Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im New-York-New-Jersey-Stadion

Mehr als 80 000 Zuschauer bei jedem Spiel

Fulminante Auftritte von Stars wie Kylian Mbappé und Erling Haaland sowie insgesamt sechs Weltmeistern

Mit dem Finale in New York/New Jersey endete die bahnrechende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Gewinner der ersten WM mit 48 Teams ist Spanien, das Argentinien in einem dramatischen Finale in der Verlängerung mit 1:0 bezwungen hat.

Die Staatschefs der drei Austragungsländer, Kanadas Premierminister Mark Carney, Mexikos Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum und US-Präsident Donald Trump, haben zusammen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino den beiden Finalisten die Medaillen überreicht, ehe Spaniens Kapitän Rodri die Trophäe in Empfang nehmen durfte.

Mit der ersten Halbzeitshow bei einem WM-Finale erlebte die Arena noch einen weiteren historischen Moment, der Sport, Musik und soziales Engagement verschmelzen liess. Die von Global Citizen produzierte und von Chris Martin kuratierte Show wurde von Madonna, Shakira, BTS und Justin Bieber als Co-Headliner angeführt. Zum hochkarätigen Programm gehörten zudem Burna Boy, Gustavo Dudamel, die New Yorker Philharmoniker und der PS22 Chorus zusammen mit Coldplay.

Im New-York-New-Jersey-Stadion, das 2025 bereits Schauplatz des Finales der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams war, fanden insgesamt acht Spiele statt, die je mehr als 80.000 Besucher verzeichneten.

„New York hat während eines Monats die Welt empfangen. Von lokalen Public Viewings bis hin zum Stadion haben wir die Menschen gefeiert, die unsere Stadt zur Welthauptstadt des Fussballs machen“, erklärte Zohran Mamdani, Bürgermeister von New York. „Heute beschliessen wir eine historische WM und sind stolz darauf, wie die New Yorker uns auf jedem Schritt des Weges begleitet haben.“

Im Central Park wurde im Rahmen der WM ein FIFA-Arena-Minifeld eingeweiht, von dem 80 bis 100 Schulen, Freizeitzentren und gemeinnützige Organisationen aus allen fünf Stadtbezirken von New York und damit mehr als 5000 Kinder profitieren.

Es ist das erste von insgesamt 26 Minifeldern, die bis voraussichtlich Jahresende in der ganzen Stadt eingerichtet werden.

Das New-York-New-Jersey-Stadion ist normalerweise das Zuhause der New York Giants und der New York Jets aus der NFL und die grösste Arena der Liga. Es wurde 2010 auf dem Gelände des ehemaligen Giants-Stadion errichtet, in dem 1994 bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in den USA sieben Spiele ausgetragen wurden.

Im vergangenen Monat war es die Bühne für einige der besten Spieler der Welt, wie den Franzosen Kylian Mbappé oder den Norweger Erling Haaland, die hier beide je einen Doppelpack erzielt haben. Mit Argentinien, Brasilien, Frankreich, England, Deutschland und Spanien waren zudem sechs Weltmeister zu Gast.

Den Auftakt machten am 13. Juni der fünffache Weltmeister Brasilien und Marokko, Halbfinalist von 2022 in Katar, mit einem mitreissenden Duell, das dank Toren von Ismael Saibari und Vinícius Júnior schliesslich 1:1 endete.

Drei Tage später erzielte Mbappé einen herrlichen Doppelpack, avancierte mit nunmehr 58 Treffern zu Frankreichs Rekordtorschützen und sicherte seinem Team einen 3:1-Sieg gegen Senegal.

Dann folgte der grosse Auftritt von Haaland, der nach der Führung durch Marcus Pedersen ebenfalls zwei Tore zum 3:2-Triumph gegen Senegal schoss. Ismaïla Sarr erzielte die beiden Treffer für die Westafrikaner, die den Europäern bis zum Schluss alles abverlangt hatten.

In der nächsten Partie kam es zu einer der grössten Turnierüberraschungen, als sich Ecuador nach der deutschen Führung in der 2. Minute durch Leroy Sané eindrucksvoll zurückkämpfte und schliesslich 2:1 siegte. Nach dem Ausgleich durch Nilson Angulo schoss Gonzalo Plata sein Team in der zweiten Halbzeit zum Sieg.

Zwei Tage später sicherten Jude Bellingham und Harry Kane England einen 2:0-Erfolg gegen Panama und damit Platz eins in der Gruppe L.

Bei einer weiteren Galavorstellung fegte Frankreich Schweden im Sechzehntelfinale mit 3:0 vom Platz. Mbappé verbuchte dabei seine Turniertreffer fünf und sechs, während Bradley Barcola meisterhaft zum 2:0 traf. Mit insgesamt zehn Toren gewann Mbappé schliesslich den Goldenen Schuh von adidas und avancierte mit turnierübergreifend 22 Treffern zum WM-Rekordtorschützen.

Im letzten Achtelfinale erlebte Norwegen mit dem 2:1-Sieg gegen Brasilien eine Sternstunde. Schütze beider Tore war wiederum Haaland, der seine Ausbeute damit auf sieben Treffer erhöhte. Auf der anderen Seite schrieb Neymar Geschichte, als er in der Nachspielzeit einen Strafstoss verwandelte und sich damit nach Pelé als zweiter Brasilianer bei vier WM-Endrunden in die Torschützenliste eintrug.