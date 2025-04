Erweiterte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zahlt sich für Neuseeland und OFC aus

Neuseeland hat sich für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ qualifiziert

Die Ozeanische Fussballkonföderation (OFC) erhält zum ersten Mal einen direkten Startplatz

Es wird Neuseelands erster Auftritt seit 16 Jahren sein

Neuseeland ist nach Japan das zweite Team, das sich für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ qualifiziert hat, nachdem es sich am 24. März im Finale des OFC-WM-Qualifikationsturniers mit 3:0 gegen Neukaledonien durchsetzen konnte.

Die All Whites mussten für ihren Sieg hart arbeiten. In der 60. Minute stand es 0:0, und Neuseelands Star von Nottingham Forest, Chris Wood, musste wegen einer Verletzung vom Platz. Doch drei Tore innerhalb von 19 Minuten sicherten den Sieg und Neuseelands erste Teilnahme an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ seit der Ausgabe 2010 in Südafrika. Darüber hinaus ist es die erst dritte Teilnahme Neuseelands an dem globalen Kräftemessen.

Neuseeland sicherte sich das Ticket für die USA, Kanada und Mexiko dank der erweiterten FIFA-Weltmeisterschaft, bei der die OFC zum ersten Mal in der Geschichte einen direkten Startplatz sowie einen zusätzlichen Platz in den Playoffs erhielt. Neukaledonien kann sich noch qualifizieren, wenn es im März 2026 an den Interkontinental-Playoffs teilnimmt. Neuseelands Kapitän Wood sagte, dass die Qualifikation überfällig war, und betonte, dass Ozeanien seinen Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft verdient hat.

„Darauf hat das Land in den letzten 12 Jahren voller Herzschmerz gewartet. Wir haben Mexiko, Peru und Costa Rica hinter uns gelassen, und diesmal ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, ist fantastisch“, sagte er. “Ich bin der Meinung, dass Ozeanien automatisch an der Weltmeisterschaft teilnehmen sollte, damit jeder Kontinent vertreten ist. Das ist eine faire Lösung. Unsere Konföderation sollte vertreten sein.“

Da nun jede Konföderation mindestens einen direkten Startplatz hat, ist die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft garantiert ein wahrhaft globales Fussballfest. „Dass ein OFC-Team direkt für das Turnier qualifiziert ist und eine zweite Chance in den Playoffs hat, bedeutet, dass wirklich alle Konföderationen bei dieser Weltmeisterschaft vertreten sind“, kommentierte Darren Bazeley, Cheftrainer Neuseelands. “Jetzt haben alle OFC-Teams ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können, und jeder ist bestrebt, sein Bestes zu geben, um sich einen Platz beim größten Sportereignis der Welt zu erkämpfen.“

Vor der Weltmeisterschaft 2026 war die Qualifikation für die OFC-Teams schwierig, da sie Spiele gegen Teams aus mehreren Konföderationen beinhaltete. Ursprünglich qualifizierten sich die OFC-Nationen über die Asiatische Fussballkonföderation (AFC), bis 1986 der Gewinner der OFC ein Playoff gegen eine Nation der Concacaf, CONMEBOL, AFC oder UEFA bestritt. Bei den 15 FIFA Fussball-Weltmeisterschaften zwischen 1966 und 2022 hatte sich nur eine Nation der OFC für vier Turniere qualifiziert: Australien 1974 und 2006 sowie Neuseeland 1982 und 2010. Der garantierte Startplatz für Ozeanien sichert den Teams der Konföderation neue hochrangige internationale Spielmöglichkeiten und wird gleichzeitig zu einem Wachstum in der Fussballentwicklung und -infrastruktur führen, um den Sport in der Region weiter zu stärken.

„Ozeanien hat sich zum ersten Mal direkt für die Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft qualifiziert und erhält als zusätzlichen Anreiz die Möglichkeit, dass eine zweite Mannschaft an den Playoffs der Konföderationen teilnimmt“, sagte Lambert Maltock, Präsident der OFC. „Die Mitgliedsverbände haben nun einen erreichbaren Weg vor sich, und wir glauben, dass dies Spieler, Trainer und Administratoren in der gesamten Region inspirieren wird. Es wird dazu beitragen, Investitionen in die Infrastruktur zu fördern, und unsere erste professionelle Liga, die im Januar nächsten Jahres starten soll, wird zu einer Verbesserung der Fussballstandards im gesamten Pazifikraum führen."