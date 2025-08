Zagallo wurde 1931 im brasilianischen Bundesstaat Alagoas geboren. Als er acht Monate alt war, zog seine Familie nach Rio de Janeiro, in die Cidade Maravilhosa , wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Er schloss sich zunächst América an und wechselte 1950 zu Flamengo, wo er mit drei Carioca-Meistertiteln den Grundstein für seine beachtliche Titelsammlung legte. Als junger Soldat im Sicherheitsdienst war er bei der WM 1950 im Maracanã-Stadion dabei, als sich Uruguay mit 2:1 gegen Brasilien durchsetzte und sensationell den Titel holte.

In Erinnerung an Mario Zagallo

Zagallo, der nun für Botafogo spielte, beendete seine Spielerkarriere 1965 und wechselte rasch auf die Trainerbank. Zunächst betreute er das Nachwuchsteam des Klubs. 1967 übernahm er die erste Mannschaft und gewann gleich in seiner ersten Saison die Carioca-Meisterschaft. Von da an ging es Schlag auf Schlag.

Unter dem neuen Trainer gewann Brasilien alle sechs Spiele und holte den dritten Weltmeistertitel. Es war der Übergang zur modernen Ära in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, nicht nur, weil das Turnier erstmals in Farbe übertragen wurde.

In Rio de Janeiro hatte er insgesamt vier Amtszeiten als Trainer von Botafogo, war drei Mal bei Flamengo angestellt und betreute zwei Mal Vasco da Gama sowie ein Mal Fluminense. Seinen letzten Titel gewann er im Mai 2001 in der Carioca-Meisterschaft mit Flamengo. Sechs Monate später beendete er im Alter von 70 Jahren seine Trainerkarriere. Seine Laufbahn als Spieler und Trainer umfasste insgesamt 53 Jahre.

"Ich wurde am richtigen Tag geboren", sagte er einst. "Ich wurde mit dem Sieg an meiner Seite geboren."

In Zeiten der Not konnte sich Brasilien stets auf den 'Professor' als beruhigende Präsenz, als lenkende Hand und als taktisches Genie verlassen. Er wird als Pate des brasilianischen Fussballs in Erinnerung bleiben. Seine Anwesenheit wird in der gesamten Welt des Fussballs schmerzlich vermisst werden, insbesondere hier bei der FIFA.