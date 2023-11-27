Delegation des Ministerkomitees des Europarats zu Besuch am FIFA-Sitz

Die Delegation des Europarats wurde vom stellvertretenden Generalsekretär Bjørn Berge geleitet

Zu den Gesprächsthemen gehörten unter anderem der Kinderschutz, die Sicherheit bei Fussballspielen und die Bekämpfung von Rassismus

Die FIFA und der Europarat arbeiten seit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MoU) im Jahr 2018 zusammen

Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft mit der FIFA besuchte eine Delegation des Ministerkomitees des Europarats den FIFA-Sitz in Zürich, Schweiz. Unter der Leitung des stellvertretenden Generalsekretärs des Europarats, Bjørn Berge, führte die Delegation konstruktive Gespräche mit der FIFA über eine Reihe wichtiger Themen, bei denen beide Seiten seit der Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung (MoU) im Jahr 2018 zusammenarbeiten. Zu diesen Themen gehören unter anderem Kinderschutz, die Bekämpfung von Spielmanipulationen, Sicherheit bei Fussballspielen und die Bekämpfung von Rassismus.

Die Delegation wurde vom FIFA-Betriebsdirekto Kevin Lamour, und von Myriam Burkhard, der Leiterin für internationale Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit bei der FIFA, empfangen. Der FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, Arsène Wenger, hielt einen Vortrag über das FIFA-Talentförderungsprogramm mit dem Titel „Give Every Talent a Chance“ und erläuterte, wie es den Mitgliedsverbänden dabei hilft, sicherzustellen, dass jeder talentierte junge Spieler die Chance erhält, sein Potenzial auszuschöpfen.

Zudem gab es Präsentationen von Helmut Spahn, FIFA-Direktor für Sicherheit und Zugang, Gerd Dembowski, Leiter der FIFA-Abteilung für Menschenrechte und Diskriminierungsbekämpfung, sowie von Marie-Laure Lemineur, Leiterin der FIFA-Abteilung für Kinder- und Erwachsenenschutz.

Der 1949 gegründete Europarat ist die älteste zwischenstaatliche Organisation Europas. Er spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz und der Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in seinen 46 Mitgliedstaaten. Das Ministerkomitee ist das Entscheidungsgremium des Europarats. Es ist sowohl ein Regierungsgremium, in dem nationale Ansätze zu europäischen Problemen auf Augenhöhe diskutiert werden, als auch ein Forum, um gemeinsame Antworten auf diese Herausforderungen zu finden.