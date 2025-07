Milliarden Fans fiebern dem Viertelfinale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ entgegen

Während Klubs aus drei Konföderationen noch um die begehrte Trophäe bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ kämpfen, hoffen Milliarden von Fans weltweit darauf, dass ihr Team beim Finale am 13. Juli im MetLife-Stadion in New York/New Jersey Fussballgeschichte schreibt.

Brasilien ist das mit zwei Klubs und 56 Spielern in der Runde der letzten Acht das am stärksten vertretene Land im grössten Klubwettbewerb aller Zeiten, gefolgt von Deutschland (31), das ebenfalls mit zwei Teams im Viertelfinale steht. Eines von ihnen (Borussia Dortmund) verdankt seinen Sieg im Achtelfinale gegen CF Monterrey den Toren von Serhou Guirassy. In dieser Partie wurde mit insgesamt 2 009 825 Zuschauern auch die Zwei-Millionen-Marke geknackt, was einem Durchschnitt von 35 890 Zuschauern pro Spiel in den bisherigen 56 Partien entspricht.