Einmaliges Familienfoto für Monterrey-Anhänger, als die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ die Marke von zwei Millionen Zuschauern knackt

Mit dem Start der K.-o.-Phase sorgt die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ sowohl auf dem Spielfeld als auch auf den Rängen für noch mehr Begeisterung. Am Dienstag, 1. Juli, hat die erste Ausgabe im neuen Format mit 32 Teams die Marke von zwei Millionen Zuschauern übertroffen und damit einen weiteren Meilenstein gesetzt. Im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta endete die mitreissende Achtelfinalrunde mit dem Duell zwischen dem CF Monterrey und Borussia Dortmund, das für den Monterrey-Anhänger Francisco Mendoza zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde. Francisco, der sich mit seiner Frau Paola und den beiden Töchtern Megan und Erika einen schönen Abend machen wollte, wurde als zweimillionster Fan des inklusiven Turniers gefeiert. Die Mendozas, die mittlerweile alle in Atlanta leben, wurden aus diesem Anlass vom mexikanischen Fussballidol Luis Hernández persönlich begrüsst. „El Matador“ ist gemeinsam mit Javier Hernández, der zu Beginn seiner denkwürdigen Karriere ebenfalls bei Monterrey spielte, Mexikos WM-Rekordtorschütze. Vor dem Spiel posierte er mit der Familie, als sich die Teams wenige Meter daneben aufwärmten. "Ich habe noch immer Gänsehaut. Diesen Moment werde ich nie vergessen“, sagt Francisco. „Meine Familie ist erst seit Kurzem bei mir in Atlanta. Dies ist unser erstes gemeinsames Spiel als Familie und wird uns immer in Erinnerung bleiben. Dieses Foto bekommt einen Ehrenplatz. Vielen Dank an die FIFA für diesen Moment.“