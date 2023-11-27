Miami-Stadion verabschiedet sich mit 10-Tore-Spektakel von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Im Miami-Stadion fanden von der Gruppenphase bis hin zum Spiel um Platz drei insgesamt sieben Begegnungen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ statt, und es wurden dabei 449.157 Zuschauer bei einer Auslastung von 99,5 % verzeichnet

Doch es war die letzte Partie an diesem Spielort, die für einen unvergesslichen Abschluss sorgte: England besiegte Frankreich im Spiel um Platz drei mit 6:4 – die torreichste Begegnung im Miami-Stadion und das Spiel mit der fünfthöchsten Torausbeute in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Auch die kämpferische Leistung von Kap Verde gegen Argentinien gehörte zu den Höhepunkten an diesem Spielort

Das Miami-Stadion verabschiedete sich auf aussergewöhnliche Weise von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™: England besiegte Frankreich im Spiel um Platz drei mit 6:4, wobei die 64.478 Zuschauer in der ausverkauften Arena ein seltenes Spektakel aus Toren und Unterhaltung erleben durften.

Das Spiel mit der fünfthöchsten Torausbeute in der WM-Geschichte begann mit einer 4:0-Führung Englands zur Halbzeit, doch Frankreich startete nach der Pause eine starke Aufholjagd und verkürzte den Rückstand auf 4:3, bevor sich das englische Team den Sieg sichern konnte: Bukayo Saka vollendete seinen Hattrick vom Elfmeterpunkt aus, und Jude Bellingham krönte die Partie mit einem Treffer nach einem herrlichen Sololauf.

Mit seinem Doppelpack für Frankreich ist Kylian Mbappé nun mit 22 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Zudem hat er damit seine Bilanz in Nordamerika auf zehn Tore in acht Spielen erhöht. Die einzigen Spieler, die bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mehr Tore erzielten, sind Sándor Kocsis mit elf Treffern für Ungarn im Jahr 1954 und Just Fontaine mit 13 Treffern für Frankreich im Jahr 1958. Der Deutsche Gerd Müller erzielte 1970 ebenfalls zehn Tore.

Die Zuschauer blieben noch lange nach dem Schlusspfiff auf ihren Plätzen sitzen, um den Akteuren ihre Anerkennung für ein Spiel zu zollen, das wirklich alles zu bieten hatte und für die neutralen Fans den perfekten Abschluss von fünf Wochen fantastischer sportlicher Unterhaltung darstellte.

Das Miami-Stadion in Miami Gardens war Schauplatz von sieben Begegnungen während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™: vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinale, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei.

Die Spielstätte verzeichnete bei diesen sieben Partien insgesamt 449.157 Zuschauer, womit 99,5 % ihrer Kapazität von 64.478 Plätzen für das Turnier ausgelastet waren, und die Fans kamen mit durchschnittlich fast vier Toren pro Spiel (3,86) in den Genuss zahlreicher spannender Momente.

Die Reise dieses Spielorts bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ begann am Montag, dem 15. Juni, als sich Saudiarabien und Uruguay vor 62.764 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte teilten. Damit blieb Saudiarabien bei seinen beiden letzten Teilnahmen an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gegen südamerikanische Gegner ungeschlagen, nachdem es zum Auftakt des Turniers 2022 in Katar Argentinien mit 2:1 besiegt hatte.

Am Sonntag, dem 21. Juni, strömte erneut eine riesige Zuschauermenge ins Stadion, um zu sehen, wie Uruguay in Gruppe H gegen Kap Verde ein 2:2-Unentschieden erzielte. Das Tor von Kevin Pina war zugleich das erste, das Kap Verde jemals bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ schoss. Die Partie war zudem die erste in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, bei der zwei 40-Jährige gemeinsam auf dem Platz standen – der Torhüter Vozinha von Kap Verde und sein uruguayischer Gegenüber Fernando Muslera.

Schottland reiste im Vorfeld seines Gruppenspiels der Gruppe C gegen Brasilien ebenfalls nach Südflorida, wo die Fans der „Tartan Army“ neue Freunde gewannen und für einen Umsatzanstieg in den Bars von South Beach sorgten. Auf dem Rasen erzielte Brasilien drei Tore, ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Mit seinem Tor wurde Vinícius Júnior zum ersten Brasilianer, der in allen drei Gruppenspielen traf, seit Ronaldo und Rivaldo dieses Kunststück bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2002 in Korea/Japan gemeinsam vollbracht hatten.

Die Gruppenphase an diesem Spielort wurde am Samstag, dem 27. Juni, vor erneut ausverkauftem Haus abgeschlossen, als Kolumbien und Portugal in einer hart umkämpften Begegnung der Gruppe K ein torloses Unentschieden erzielten. James Rodríguez wurde mit elf Einsätzen für sein Land zum kolumbianischen Rekordspieler bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

Die K.o.-Runde im Miami-Stadion begann am Freitag, dem 3. Juli, mit einem Paukenschlag, als Titelverteidiger Argentinien erst in der Verlängerung eine bemerkenswert entschlossene Mannschaft aus Kap Verde mit 3:2 besiegen konnte. Bei dieser Partie brach Lionel Messi zwei Rekorde: Er war der erste Akteur, der bei sechs FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ in der K.o.-Runde zum Einsatz kam, und der erste, der in der Geschichte des Turniers 30 Einsätze erreichte. Auf der anderen Seite wurde Vozinha mit 40 Jahren und 30 Tagen zum ersten afrikanischen Spieler im Alter von mindestens 40 Jahren, der in einem K.o.-Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zum Einsatz kam. Die Begegnung wird vor allem wegen des herrlichen Schusses von Sidny Lopes Cabral in Erinnerung bleiben, der in der Verlängerung den Ausgleich zum 2:2 erzielte, bevor Argentinien das Siegtor schoss und damit den Widerstand des Debütanten bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ brach.

Das Viertelfinalspiel an diesem Spielort, das am Samstag, dem 11. Juli, ausgetragen wurde, war ein weiteres Duell, das erst nach über 90 Minuten entschieden wurde: England besiegte Norwegen nach Verlängerung mit 2:1. Mit seinem Doppelpack wurde Jude Bellingham zum ersten englischen Fussballer, der in zwei aufeinanderfolgenden K.o.-Spielen einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ jeweils zwei Treffer erzielte. Für Norwegen war diese Niederlage dennoch der krönende Abschluss der bisher besten Teilnahme an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ des Landes, und die Fans würdigten ihre Helden mit ihrem mittlerweile berühmten „Ruder“-Jubel.