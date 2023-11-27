Los-Angeles-Stadion verabschiedet sich mit hollywoodreifem Auftritt Spaniens aus dem Turnier

• 561 656 Fans bei acht Spielen im Los-Angeles-Stadion – Auslastung von 99,6 %

• Kulisse für mehrere Meilensteine des Turniers, von Unai Simóns historischer Positivserie ohne Gegentor bis hin zu Alphonso Davies' Auftritt als 1000. Spieler der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

• Hochmoderne Arena in Inglewood wird der globalen Unterhaltungshauptstadt mit „elektrisierender Stimmung“ und Fans aus aller Welt mehr als gerecht

Vier unvergessliche Wochen lang war das Los-Angeles-Stadion Schauplatz einiger wirklich denkwürdiger Momente der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und bot mit seinen vollen Rängen und seinem atemberaubenden, modernen Design die ideale Kulisse.

Das achte und letzte WM-Spiel in dieser Arena sorgte für Spannung und Drama bis zum Schluss. Durch einen Treffer des eingewechselten Mikel Merino in der 88. Minute machte Spanien den Halbfinaleinzug gegen Belgien perfekt und versetzte die zahlreichen spanischen Fans auf den Tribünen in Jubelstürme.

Fünf Gruppenspiele, zwei Partien des Sechzehntelfinales und ein Viertelfinale fanden hier statt. Insgesamt 561 656 Zuschauer strömten in die 70 492 Fans fassende Arena, die damit zu 99,6 Prozent ausgelastet war. Zwölf Nationen aus allen sechs Konföderationen beehrten das Stadion mit ihrer Anwesenheit.

Die Spielstätte war Schauplatz des Eröffnungsspiels in den USA, bei dessen Vorprogramm spektakuläre Auftritte von Superstars aus der Musikszene wie Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema und Tyla für Stimmung sorgten, bevor der Gastgeber beim 4:1-Sieg gegen Paraguay ein wahres Feuerwerk abbrannte. Folarin Balogun avancierte mit seinem Doppelpack zum ersten US-Amerikaner seit 1930, dem in einem WM-Spiel zwei oder mehr Treffer gelangen. Damals hatte Bert Patenaude bei der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Uruguay gegen den gleichen Gegner einen Hattrick erzielt.

Drei Tage später schnürte Elijah Just beim 2:2-Unentschieden gegen die IR Iran als erster neuseeländischer Spieler einen Doppelpack in einem WM-Spiel. Mit diesem Ergebnis konnten alle sechs Konföderationen ein positives Resultat beim Turnier verbuchen. Das hatte es in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zuvor erst zweimal gegeben.

Es folgte ein 4:1-Sieg der Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina, bei dem der eingewechselte Johan Manzambi nach dem Platzverweis von Tarik Muharemović eine fulminante Schlussoffensive einleitete. Anschliessend trennten sich Belgien und die IR Iran mit einem torlosen Remis, bei dem die Belgier auch mit zehn Mann nichts anbrennen liessen.

Zum Abschluss der Gruppenphase in Los Angeles setzte sich die Türkei in einer spannungsgeladenen Partie mit 3:2 gegen die bereits für die nächste Runde qualifizierten Gastgeber durch. Mit 21 Jahren und 120 Tagen avancierte Arda Güler mit seinem gelungenen Abschluss zum jüngsten WM-Torschützen der Türkei, die sich trotzdem aus dem Turnier verabschieden musste.

In der K.-o.-Phase wurde weiter Geschichte geschrieben. Der 1:0-Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Südafrika war Mitgastgeber Kanadas erster Sieg in einem K.-o.-Spiel der WM, und Alphonso Davies ging als 1000. Spieler in die Geschichte ein, der bei FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ eingesetzt wurde.

Wenige Tage später baute Unai Simón seine beachtliche Serie ohne Gegentor beim 3:0-Sieg Spaniens gegen Österreich weiter aus. Er brach damit Walter Zengas Rekord für die meisten torlosen Minuten in Folge bei einer WM, der 36 Jahre Bestand gehabt hatte. Nach dem 2:1-Sieg gegen Belgien steht die Bestmarke nun bei 650 Minuten.

Das Beste hob sich das Los-Angeles-Stadion bis zum Schluss auf – nämlich das Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien vor ausverkauftem Haus (70 492 Zuschauer). Fabián Ruiz brachte die Spanier in der 30. Minute in Führung, bevor Charles De Ketelaere mit dem Ausgleichstreffer für das erste Gegentor Spaniens im gesamten Turnier sorgte. Merinos später Siegtreffer zum 2:1 in der 88. Minute besiegelte Spaniens Einzug ins Halbfinale, wo nun Frankreich wartet.

Insgesamt 26 Tore fielen im Los-Angeles-Stadion, im Schnitt 3,25 pro Spiel, und die Fans wurden für die grandiose Stimmung auf den Rängen mit einem grossen Spektakel auf dem Rasen belohnt.

Kathryn Schloessman, Geschäftsführerin des Spielort-Organisationskomitees von Los Angeles für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, dazu: „Das Los-Angeles-Stadion war in den letzten Wochen Schauplatz einiger wirklich unvergesslicher Momente der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Mehr als eine halbe Million Fans aus der ganzen Welt haben das Stadion gefüllt und die Leidenschaft, Vielfalt und einende Kraft des Weltfussballs mit einer elektrisierenden Stimmung gefeiert. Vom Anpfiff des Eröffnungsspiels bis zur letzten Partie hier in Los Angeles haben wir nicht nur hochklassigen Fussball gesehen, sondern auch, dass unsere Region den Fans auf der Weltbühne ein herausragendes Erlebnis bieten kann. Wir sind sehr stolz auf das, was in Los Angeles gemeinsam erreicht wurde.“

Das Stadion selbst bot eine ausgezeichnete Kulisse für das dramatische Geschehen auf dem Rasen. Die 2020 eröffnete Spielstätte befindet sich in Inglewood (Kalifornien) nur wenige Autominuten von der Rose Bowl in Pasadena entfernt, in der das WM-Finale 1994 stattfand. Mittlerweile sind hier zahlreiche Grossveranstaltungen wie der Super Bowl LVI über die Bühne gegangen. Der Standort in Los Angeles, bekannt für Hollywood und die Entertainment Branche, aber auch für seine Vielfalt mit Einwohnern aus 140 Ländern und mehr als 224 Sprachen, hat dem Turnier zusätzlich Glamour verliehen, dem der Fussball in nichts nachstand.

Otto Maly, Präsident von Kroenke Holdings und Geschäftsführer des Hollywood Park, in dem sich das Stadion befindet, zeigte sich ebenfalls stolz: „Stan Kroenke hatte die Vision, in Los Angeles ein globales Zentrum für Grossveranstaltungen zu schaffen, und der Weltfussball hatte hier, in der Unterhaltungshauptstadt der Welt, die grösste Strahlkraft. Die Gastgeberrolle bei der WM hat eine enorme gemeinsame Anstrengung erfordert, denn wir haben in Inglewood mehr als eine halbe Million Fans aus aller Welt begrüsst. Der Sport kann Menschen zusammenbringen wie nichts anderes auf der Welt. Es war eine Ehre, all diese fantastischen Sportler und begeisterten Fans anlässlich dieser historischen Veranstaltung in unserem Stadion begrüssen zu können.“