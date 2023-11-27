Letztes Gastspiel in Seattle der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026

Sechs Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Seattle-Stadion

Mehr als 400 000 Besucher bei den sechs Spielen, Stadion zu 100 % ausgelastet

Einzigartige Atmosphäre in einer der modernsten Sportarenen Nordamerikas

Seattle verabschiedete sich nach einem denkwürdigen Monat von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, der bei sechs hochklassigen Spielen insgesamt 401 500 Zuschauer angelockt und die Fans mit kulturellen Veranstaltungen und vielen weiteren Attraktionen begeistert hat.

Im letzten Spiel im Stadion hat Belgien mit einer beeindruckenden Leistung Co-Gastgeber USA mit 4:1 vom Platz gefegt und sich damit zum vierten Mal in seiner Geschichte für das WM-Viertelfinale qualifiziert.

Kulisse aller sechs Spiele war das Seattle-Stadion, das in Nordamerika zu den ersten Adressen für Sportveranstaltungen gehört. Die Heimstätte des Seattle Sounders FC (MLS), des Reign FC (NWSL) und der Seahawks (NFL) ist mit seinem legendären Lärmpegel ein wahrer Hexenkessel.

Belgien hatte im Grossraum Seattle auch sein Teamquartier und nutzte die topmoderne Anlage des Seattle Sounders FC als Trainingsort. „Wir sind überzeugt, dass sich unsere Spieler und Betreuer dank dem professionellen Umfeld in Seattle voll auf ihre Leistung konzentrieren und Belgien auf der Weltbühne erstklassig und stolz vertreten werden“, sagte Vincent Mannaert, Sportdirektor des belgischen Fussballverbands. Er sollte Recht behalten.

Neben den Belgiern konnten auch die USA bei ihren zwei Spielen in Seattle auf frenetische Unterstützung zählen. „In Seattle kommen immer viele Fans, um uns anzufeuern“, sagte der ehemalige US-Nationalspieler Clint Dempsey. „Mit seiner Architektur mitten im Stadtzentrum erzeugt dieses Stadion eine Energie und Fankulisse wie kein anderes.“

Acht Teams aus vier Konföderationen haben im Stadion gespielt. Der Schnitt von 66 900 Besuchern ist ein eindrucksvoller Beleg für die enorme Anziehungskraft des Turniers.

Den Auftakt machten am 15. Juni Belgien und Ägypten mit einem 1:1-Unentschieden. „Die Stimmung [im Seattle-Stadion] war atemberaubend. Man könnte meinen, dass diese beiden Teams in Seattle nicht auf grosses Interesse stossen, aber alle waren dabei und hatten Riesenspass“, sagte der ehemalige US-Torwart Kasey Keller.

Vier Tage später kamen die Fans wiederum in Scharen, als die USA nach dem 4:1-Startsieg gegen Paraguay nun auf Australien trafen. „Ich rechne mit einer ohrenbetäubenden Kulisse, die unserer Truppe viel Schub verleihen würde“, erklärte US-Mittelfeldspieler Cristian Roldanvor dem Spiel. „Es ist eines der lautesten Stadien der Welt, wenn man an die Spiele der Seahawks oder der Sounders denkt.“ Mit dem 2:0-Sieg qualifizierten sich die USA für das Sechzehntelfinale, während Mathew Leckie mit seiner elften Partie zum australischen WM-Rekordspieler avancierte.

Ausverkauft war auch das Duell zwischen Bosnien und Herzegowina und Katar. Edin Džeko, Rekordnationalspieler und -torschütze von Bosnien und Herzegowina, bestritt beim 3:1-Sieg seines Teams sein 150. Länderspiel. Kerim Alajbegović, der mit seinen 18 Jahren fast 22 Jahre jünger ist als Džeko, gehörte zu den Torschützen.

Geschichte wurde auch im vierten Spiel geschrieben, als Ägypten dank einem 1:1 gegen die IR Iran erstmals den Einzug in die K.-o.-Phase schaffte.

Im Sechzehntelfinale folgte dann ein echter Krimi, als Belgien einen 0:2-Rückstand gegen Senegal fünf Minuten vor Schluss noch in einen 3:2-Sieg nach Verlängerung verwandelte. Erinnerungen wurden wach an das legendäre Comeback gegen Japan vor acht Jahren. Senegal sorgte derweil mit zwei 18-Jährigen für Furore – Ibrahim Mbaye (18 Jahre und 158 Tage) und Bara Sapoko Ndiaye (18 Jahre und 182 Tage) – und sorgte damit für eine Premiere in einem K.-o.-Spiel der WM.