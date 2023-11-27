Die FIFA unterstützt die Rückgewinnung und Spende überschüssiger Lebensmittel an den Turnierorten in Kansas City

"Pete’s Garden" ist die Organisation, die für das Umpacken der Lebensmittel und die Koordination ihrer Verteilung zuständig ist

"Die Weltmeisterschaft hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung zu schärfen", so die Gründerin

In der Küche von Pete’s Garden erledigen zehn Freiwillige ihre Aufgaben mit schweizerischer Präzision und stets mit einem Lächeln im Gesicht. Einige füllen Portionen Pute in sorgfältig beschriftete Plastikbehälter, während andere Brokkoli dazugeben.

In den Kühlschränken warten rund 1.200 Pfund Lebensmittel darauf, verpackt zu werden; ein Teil davon wurde am späten Vorabend vom FIFA Fan Festival™ angeliefert. Das Timing ist entscheidend, um die Kühlkette aufrechtzuerhalten. Noch am selben Tag können einkommensschwache Familien in ganz Kansas City ein gemeinsames Essen geniessen.

"Pete’s Garden ist eine gemeinnützige Organisation, die bedürftige Familien kostenlos mit Mahlzeiten versorgt. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die Essen in grossen Mengen zubereiten und Überschüsse haben. Wir holen diese Lebensmittel ab, verpacken sie neu und helfen bei der Verteilung", erklärt Tamara Weber, Gründerin und Geschäftsführerin von Pete’s Garden.

"Als wir vor drei Jahren erfuhren, dass Kansas City Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft sein würde, wussten wir, dass dies eine Chance für die Lebensmittelrettung sein würde. In gewisser Weise haben wir also schon lange darauf hingearbeitet", sagt Weber, die ein T-Shirt trägt, das an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in der Stadt erinnert.

Pete’s Garden hat seinen Sitz in einer Kirche und ist nach Tamaras Vater benannt. "Als ich aufwuchs, hatten wir einen grossen Garten. Und wenn man seine eigenen Lebensmittel anbaut, verschwendet man sie nicht. Ausserdem assen wir jeden Abend gemeinsam als Familie zu Nacht. Als meine Tochter für die Schule ein Projekt zum Thema Lebensmittelverschwendung machen musste, wurde uns klar, wie gross das Problem ist, und wir machten uns auf die Suche nach einer Lösung."

Die Verbindung zwischen der FIFA und Pete’s Garden für diese wichtige Nachhaltigkeitsinitiative kam durch die Kansas City Chiefs zustande, das NFL-Team, in dessen Stadion die Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ausgetragen werden.

Im Gegensatz zu einigen anderen Austragungsorten erhält Pete’s Garden jedoch überschüssige Lebensmittel von allen Veranstaltungsorten des Turniers, nicht nur vom Stadion. "Wir erhalten auch Lebensmittel vom FIFA Fan Festival™, von den Hotels, in denen die Nationalmannschaften untergebracht sind, von den Public-Viewing-Veranstaltungen und vom gemeinsamen Einsatzzentrum in Kansas City."

Die Küche mag klein sein, doch ihre Wirkung ist enorm. "In diesem Jahr rechnen wir damit, rund 260.000 Pfund Lebensmittel umzuverteilen. Das entspricht etwa 4.500 Einzelmahlzeiten oder rund 1.000 Familienabendessen pro Woche – ausgehend von einer vierköpfigen Familie", erklärt Weber.

Im Vorfeld der Weltmeisterschaft schätzte Weber, dass Pete’s Garden zusätzliche 15.000 Pfund Lebensmittel erhalten würde. Die Organisation hat diese Zahl bereits übertroffen. Bislang hat sie mehr als 18.000 Pfund umverteilt und ist auf dem besten Weg, bis zum Ende des Turniers die Marke von 20.000 Pfund zu erreichen. Das entspricht rund 16.500 zusätzlichen Mahlzeiten, von denen etwa 4.000 Familien profitieren werden.

Doch die Auswirkungen des Turniers auf die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung gehen weit über diese Zahlen hinaus. "Die Weltmeisterschaft war für uns ein entscheidender Wendepunkt, denn sie hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung und für die Lösungen, die wir gemeinsam umsetzen können, zu schärfen", so Weber.

Von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft auf die Esstische bedürftiger Familien in Kansas City Previous 01 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 02 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 03 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 04 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 05 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 06 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City 07 / 07 Pete’s Garde, the organization that is channeling surplus food from FIFA World Cup-related venues in Kansas City Next

"Es ist grossartig, dass die FIFA grossen Wert darauf gelegt hat, sicherzustellen, dass während der Weltmeisterschaft in Kansas City keine Lebensmittel verschwendet werden und sie stattdessen Familien zugutekommen, die es mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht zu einem Spiel schaffen würden."