Superfan Larry Zima: grenzenlose Begeisterung für Kanada bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Superfan Larry Zima unterstützt Kanada seit den 1980er-Jahren

Legendäre Gesichtsbemalung unterstreicht seine Leidenschaft

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist Zimas fünftes FIFA-Turnier in Kanada

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ bringt schon seit jeher die leidenschaftlichsten Fans aus aller Welt zusammen und gilt als Nährboden für besonders legendäre Fanaktionen im Sport. Auch die Auflage von 2026 in Nordamerika bildet da keine Ausnahme.

Norwegens „Wikinger-Rudern“ hat sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien verbreitet, Lumumba Vea, der Statuenfan der DR Kongo, ist jetzt in der ganzen Welt bekannt, und Schottlands Tartan Army hat die Menschen ebenfalls in ihren Bann gezogen.

Ein weiteres bekanntes Bild sind das bemalte Gesicht und die spektakulären Kostüme von Larry Zima, der bei jedem Spiel der Kanadier auf den Grossbildschirmen zu sehen ist. Hinter der Farbe steckt einer der leidenschaftlichsten Kanada-Fans, der für sein Nationalteam schon weit gereist ist.

„Ich bin stolz auf mein Land und auf das Team, und es macht wirklich Spass, meine Begeisterung für diesen Sport und dieses Team mit anderen zu teilen“, erklärt Zima auf die Frage, warum er so viel Aufwand betreibt, um seine Liebe zum kanadischen Fussball zu zeigen.

„Ich mag den Sport und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Es gibt viele begeisterte Fans in Kanada, und nach [dieser WM] werden es noch mehr sein. Durch meine Art des Supports lerne ich Leute aus aller Welt kennen und schliesse neue Freundschaften. Es ist einfach toll, zur Fussballgemeinschaft zu gehören.“

Seine grosse Leidenschaft begann in den 1980er-Jahren in seiner Heimatstadt Edmonton (Alberta), wo er sich ein Freundschaftsspiel zwischen Schottland und Kanada anschaute, das die Schotten mit 3:0 gewannen. Trotz der Niederlage der Kanadier war er nach diesem Erlebnis so begeistert, dass er dabei blieb und später Spiele bei vier FIFA-Turnieren auf heimischem Boden besuchte, nämlich bei der FIFA U-19-Frauen-Weltmeisterschaft Kanada 2002™, der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Kanada 2007™, der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Kanada 2015™ und jetzt bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Sein Support macht jedoch nicht an der Landesgrenze halt.

Als Kanada im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz unterlag und daher das Sechzehntelfinale gegen Südafrika in Los Angeles (Kalifornien) bestreiten musste, waren viele Fans enttäuscht, dass sie sich nun in die USA aufmachen mussten, um den nächsten Auftritt ihres Teams zu sehen. Für Zima war es hingegen ein willkommener Vorwand für eine weitere Reise.

Ihm ist kein Weg zu weit, um Kanada spielen zu sehen. Sei es Costa Rica oder Katar – Zima war da. Er reiste zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ und war auch bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ am Start. Als einer von nur vier kanadischen Fans nahm er 2024 sogar die Reise nach Suriname auf sich, um sich das Viertelfinale der Concacaf Nations League anzuschauen.

Seine Fussballreisen erregten sogar landesweit Aufmerksamkeit, zum Beispiel als er gemeinsam mit anderen Fans mit einem Mini-Schulbus durch die USA tourte, um das Nationalteam bis hin Halbfinale der Copa América 2024 zu begleiten.

Wenn Kanada irgendwo spielt, fackelt Zima nicht lange. Wer genau hinschaut, kann sich leicht ein Bild von seinen zahlreichen Reisen machen, die er mit Aufnähern auf seiner Jacke verewigt hat – genauso wie die Nationalteams, die er schon im Stadion sehen durfte.

„Es ist schon ein erhebendes Gefühl, im Ausland deine Nationalhymne zu hören“, meint er. „Ich habe so viele tolle Erinnerungen an meine Nationalteamreisen: Christine Sinclairs Tor mit gerade einmal 19 Jahren, die Qualifikation für Katar 2022 gegen Jamaika in Toronto, selbst das Turnier in Katar war super. Wir haben dort zwar keinen einzigen Punkt geholt, aber wir waren zum ersten Mal seit Mexiko 1986 wieder bei einer WM dabei. Das gemeinsam mit anderen Kanadiern zu erleben, war fantastisch.“

Nachdem Kanada in der Vergangenheit bereits fünf FIFA-Turniere ausgerichtet und sich damit als Ausrichter von Grossveranstaltungen einen Namen gemacht hatte, war die Ernennung zum Co-Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ neben den USA und Mexiko laut Zima mehr als verdient.

„Kanada ist aufgrund seiner bunten Zusammensetzung ein perfekter Gastgeber für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft. Hier leben Menschen aus allen Teilen der Welt. Hier sind alle willkommen, unabhängig von ihrem Geburtsort oder ihrer Herkunft. Jeder wird ein Teil des grossen Mosaiks, und wir feiern das.

Darauf bin ich stolz. Uns Kanadiern ist es egal, wo du herkommst. Wir schätzen Kulturen aus aller Welt und wollen einfach nur, dass alle das Erlebnis hier geniessen können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns.“

24 Jahre nach seinem ersten FIFA-Turnier in Kanada sprüht Zima noch immer vor Energie und Leidenschaft für den Fussball in seinem Land. Seiner Meinung nach hat sich seit 2002 ein spürbarer Wandel vollzogen – sowohl in der Einstellung als auch im Handeln.