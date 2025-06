Kurs des FIFA-Diploms in Klubmanagement im Rahmen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Los Angeles abgehalten

Treffen von führenden Klubfunktionären und ehemaligen Spielern im Rahmen der WM in Los Angeles

Vor der stimmungsvollen Kulisse der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ veranstaltete der Weltfussballverband einen bahnbrechenden Kurs des FIFA-Diploms in Klubmanagement . Fast 50 Teilnehmer fanden sich in Los Angeles zu einem zehntägigen Programm ein, das wertvolle Erkenntnisse lieferte sowie Innovation und internationale Zusammenarbeit förderte.

Vom 14. bis zum 23. Juni kamen Klubfunktionäre der obersten Führungsriege, Mitglieder des FIFA-Klubmanagementnetzes und Teilnehmer des FIFA-Executive-Programms für Spieler zu einem dynamischen Austausch und vier intensiven Seminartagen zusammen. An diesen Seminaren wirkten führende Vertreter des Fussballs mit, darunter:

Darüber hinaus absolvierten die Teilnehmer eine ganztägige Mastermind-Sitzung mit dem Titel „The Inner Game“ („Das innere Spiel“), deren Schwerpunkt auf der Förderung der persönlichen Führungskompetenz, des Selbstbewusstseins und der mentalen Belastbarkeit lag – alles zentrale Eigenschaften von Entscheidern im modernen Fussball.

Die Theorieblöcke wurden ergänzt durch Besuche bei legendären Sportorganisationen in Los Angeles wie LA Galaxy, Los Angeles Football Club und den Los Angeles Lakers, bei denen die Teilnehmer die einmalige Gelegenheit hatten, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Bei diesen Besuchen kam es auch zu Treffen mit Klubfunktionären und Präsidenten, die in den Bereichen Geschäftsstrategie, Fanbeteiligung und Hochleistungskultur wichtige Einblicke in die Praxis boten.