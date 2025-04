Zusätzliche reizvolle Tickets für alle Spiele der wegweisenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ jetzt erhältlich

Mitreissende Spiele in allen zwölf Stadien, Finale am 13. Juli zur Krönung des einzigen offiziellen Klubweltmeisters

Beim Turnier werden zahlreiche internationale Stars auflaufen, voraussichtlich auch die drei Finalisten der Wahl zu „The Best – FIFA-Weltfussballer“ 2024 (Vinícius Júnior, Rodri und Jude Bellingham) sowie Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jamal Musiala, Cole Palmer, Joshua Kimmich, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Lautaro Martínez, Ederson, Antoine Griezmann und Khvicha Kvaratskhelia. Gemäss den aktuellen Kadern der 32 Klubs werden wahrscheinlich Spieler aus 86 verschiedenen Ländern am Start sein. Das sind mehr Länder, als seit 1930 zusammengezählt an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilgenommen haben.