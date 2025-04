Ticketpakete für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ mit garantiertem Zugang zu Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ jetzt erhältlich

Grösster, inklusivster globaler Klubwettbewerb

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ treten ab Samstag, 14. Juni, in Miami 32 Topteams aller sechs Konföderationen gegeneinander an. Insgesamt 63 Spiele in zwölf Stadien stehen auf dem Programm. Höhepunkt ist das Finale am Sonntag, 13. Juli 2025, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, wenn der Klubweltmeister gekrönt wird.