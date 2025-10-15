Mendes und die „Blue Sharks“ wagen den Sprung ins kalte Wasser

Kap Verde hat sich erstmals in seiner Geschichte für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ qualifiziert

Die FIFA Series 2026 ist Teil der Vorbereitung auf dieses bedeutende Ereignis

Das „Forward“-Programm der FIFA hat wichtige Projekte in dem Inselstaat unterstützt

Vor fast genau zwei Jahren nahm Kap Verde an der Pilotausgabe der FIFA Series™ teil. Das Turnier markierte den Auftakt der Vorbereitung auf die Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Die „Blue Sharks“, die zuvor noch nie gegen eine Concacaf-Mannschaft gespielt hatten, besiegten zunächst Guyana und anschließend Äquatorialguinea.

Welchen konkreten Einfluss diese beiden Siege auf den späteren Erfolg hatten, lässt sich rückblickend schwer beurteilen. Fest steht jedoch, dass die Mannschaft wertvolles Selbstvertrauen und wichtige internationale Erfahrung sammeln konnte. Zwei Jahre später dient die FIFA Series 2026™ nicht mehr der Vorbereitung auf die Qualifikation, sondern gezielt der Einstimmung auf die Endrunde der Weltmeisterschaft.

„Ich werde die FIFA-Series in Saudiarabien, die gesamte WM-Qualifikation und vor allem das Ergebnis sowie die damit verbundene pure Freude stets in bester Erinnerung behalten. Diese Qualifikationsphase war die größte Fussballerfahrung meines Lebens. Einer ganzen Nation Grund zum Jubeln zu geben, ist ein unvergleichliches Gefühl“, erklärte Kapitän Ryan Mendes gegenüber Inside FIFA. „Doch wir müssen das als ersten Schritt sehen und weiter hart daran arbeiten, für den großen Moment bereit zu sein.“

Kap Verde feiert historische Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 01:55

Mit genau dieser Haltung geht Kap Verde in die FIFA Series 2026™. Am 27. März traf die Mannschaft in Neuseeland auf Chile (2:4), drei Tage später folgt nun das Spiel gegen Finnland. Auch bei der Weltmeisterschaft warten mit Spanien (15. Juni) und Uruguay (22. Juni) hochkarätige Gegner aus Europa und Südamerika.

„Diese Spiele sind ein wichtiger Bestandteil unserer Vorbereitung. Sie geben uns die Möglichkeit, neue Spieler zu integrieren und uns auf höchstem Niveau zu messen. Gleichzeitig zwingen sie uns, konzentriert zu bleiben und unser Spiel weiterzuentwickeln, damit wir als Team noch stärker zur Weltmeisterschaft antreten können“, sagte der Flügelspieler von Kocaelispor (Türkei).

Mendes spricht immer wieder von der „Weltmeisterschaft“ – eine Vorstellung, die ihn sichtlich antreibt. Kein Wunder, denn in weniger als 100 Tagen wird Kap Verde erstmals an diesem globalen Fussballereignis teilnehmen. „Seit unserer Qualifikation träume ich davon. Je näher das Turnier rückt, desto größer wird die Vorfreude. Ich versuche, ruhig und vor allem fit zu bleiben.“

Mit 36 Jahren und fast zwei Jahrzehnten auf höchstem Niveau ist das ein nachvollziehbares Ziel. Mendes wurde 2010 erstmals in die Nationalmannschaft berufen und ist heute sowohl Rekordspieler (94 Länderspiele) als auch Rekordtorschütze (22 Treffer) Kap Verdes. Er kennt den langen und anspruchsvollen Weg, den das Team als abgelegener Inselstaat im Atlantik zurückgelegt hat, besser als jeder andere.

„Das ist mit Abstand unser größter Erfolg“, betonte er. „Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Als Kapitän und langjähriges Mitglied der Mannschaft bin ich sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Dieser Erfolg ist die Belohnung für viele Jahre harter Arbeit – vom Team, vom Trainerstab, vom Verband und vom ganzen Land.“

Neben den sportlichen Erfolgen wurden auch erhebliche Investitionen in die Entwicklung des Fussballs auf den Kapverden getätigt. Das FIFA-Forward-Programm spielte dabei eine zentrale Rolle, insbesondere bei der Finanzierung des laufenden Betriebs der Nationalmannschaft. Darüber hinaus hat der Bau von Kunstrasenplätzen, etwa in Santa Cruz auf der Insel Santiago, den lokalen Fussball nachhaltig gestärkt und jungen Spielern neue Perspektiven eröffnet.

„Wir sind uns der Bedeutung dieser Unterstützung sehr bewusst und wissen sie sehr zu schätzen. Sie fördert nicht nur den Fussball, sondern gibt dem gesamten Sport auf den Kapverden einen wichtigen Impuls“, sagte Mendes. „Unser Land verfügt über großes sportliches Talent – und die WM-Qualifikation ist ein eindrucksvoller Beweis dafür.“