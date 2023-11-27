Lionel Messis Magie und Rekordkulissen prägen die WM-Geschichte von Kansas City

Stadion mit insgesamt 413. 169 Besuchern

Lionel Messi nach seinen drei Toren gegen Österreich in seinem 200. Länderspiel ältester Hattrickschütze in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Historischer erster Punktgewinn für Curaçao bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vor begeisterten Fans in Kansas City

Vom ersten Anpfiff in der Gruppenphase bis zur Jubelfeier von Titelverteidiger Argentinien nach dem Viertelfinale bescherte das Kansas-City-Stadion, eine der bedeutendsten Sportarenen der USA, der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sechs unvergessliche Spiele.

Während vier Wochen platzte das Stadion bei jedem Spiel aus allen Nähten. Fans von zehn Nationen sorgten in der Heimstätte des NFL-Teams Kansas City Chiefs für eine eindrucksvolle und farbenfrohe Atmosphäre. Über alle sechs Partien hinweg lag die Auslastung des Stadions bei beeindruckenden 99,7 %.

Den Auftakt machte passenderweise Argentinien. Am 16. Juni führte Lionel Messi sein Team vor ausverkauftem Haus gegen Algerien aufs Feld. Die 69.045 Zuschauer konnten es kaum erwarten, den Weltmeister von 2022 und seinen Superstar in Aktion zu erleben.

Messi zeichnete beim 3:0-Sieg für alle drei Tore verantwortlich und stellte mit seinem 16. WM-Tor den Rekord von Miroslav Klose ein. Später sollte er diese Marke sogar übertreffen. In seinem 200. Länderspiel setzte sich Messi kurz vor seinem 39. Geburtstag selbst ein Denkmal: Als ältester Spieler der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erzielte er einen Hattrick und übertraf damit die bisherige Bestmarke des Portugiesen Cristiano Ronaldo von 2018 gegen Spanien.

Vier Tage später, am 20. Juni, trennten sich Ecuador und Curaçao torlos. Das Spiel zeigte einmal mehr, wie die vermeintlichen Aussenseiter beim auf 48 Teams erweiterten Turnier über sich hinauswuchsen.

Für Curaçao war es der erste Punktgewinn bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Für die Karibiknation war dies bei ihrem WM-Debüt ein Moment purer Freude. Ihr 37-jähriger Schlussmann Eloy Room avancierte mit zahlreichen Glanzparaden zum Nationalhelden und zu einer der Entdeckungen des Turniers.

Auf den 3:1-Erfolg der Niederlande gegen Tunesien folgte am 27. Juni ein weiterer Höhepunkt, als Algerien und Österreich die Zuschauer mit einem spektakulären 3:3 begeisterten.

Beide Mannschaften trafen in der Nachspielzeit und sicherten sich damit jeweils den Einzug in die K.-o.-Phase. Riyad Mahrez schien Algerien mit seinem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit einen historischen Sieg zu sichern, ehe Saša Kalajdžić in den allerletzten Sekunden per Kopf den Ausgleich erzielte.

Am 3. Juli begann die K.-o.-Phase mit dem Sechzehntelfinale zwischen Kolumbien und Ghana. In einer spannenden und hart umkämpften Partie setzte sich Kolumbien dank einem Treffer von Jhon Arias in der ersten Halbzeit mit 1:0 durch und sicherte den Südamerikanern unter dem Jubel der zahlreichen in Gelb gekleideten Fans den Einzug ins Achtelfinale.

Das letzte Kapitel dieser unvergesslichen WM-Geschichte im Mittleren Westen der USA gehörte Messi und Argentinien, die für das Viertelfinale gegen die Schweiz nach Kansas City zurückkehrten, wo sie sich für das Turnier einquartiert hatten. In einer kräfteraubenden Partie, die nach regulärer Spielzeit 1:1 stand, setzte sich die Mannschaft von Lionel Scaloni in der Verlängerung durch. Ein Traumtor von Julián Álvarez und ein später Treffer von Lautaro Martínez besiegelten den Sieg gegen tapfer kämpfende Schweizer, die nach dem Platzverweis von Breel Embolo ab der 72. Minute in Unterzahl spielen mussten.

Für den früheren Kapitän des argentinischen Nationalteams Javier Zanetti bot Kansas City den idealen Rahmen für das neueste Kapitel der Albiceleste.

„Ich liebe diese Stadt. Die zahlreichen Argentinier haben unsere Folklore und die südamerikanische Begeisterung und Leidenschaft mitgebracht – und genau das passt ausgezeichnet zu dieser schönen Stadt“, sagte die FIFA-Legende.