Joe Flores dank Assistenzhund Kiki trotz erheblicher gesundheitlicher und mobilitätsbedingter Einschränkungen als ehrenamtlicher Helfer beim Wettbewerbsmanagement in Dallas im Einsatz

Kiki darauf trainiert, Veränderungen in Joes Herzfrequenz zu erkennen und ihn bei Schlafapnoe zu alarmieren

Foto vom argentinischen Verteidiger Nicolás Tagliafico und Kiki im Anschluss an die Pressekonferenz der Albiceleste vor dem Spiel am 26. Juni in den sozialen Medien veröffentlicht

Der Platz des besten Freundes des Menschen ist normalerweise am Kamin und nicht bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Doch Kiki, der Assistenzhund des ehrenamtlichen Helfers Joe Flores aus Dallas (Texas), war in den letzten Wochen genau dort und hat hinter den Kulissen der grössten Show auf Erden still und leise über ihren besten Freund gewacht.

Der 49-jährige Flores steht in Dallas als ehrenamtlicher Helfer im Wettbewerbsmanagement der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Einsatz und wird tagtäglich von Kiki begleitet, die ebenfalls ein T-Shirt der ehrenamtlichen Helfer trägt. Dank Kiki kann Flores trotz schwerwiegender gesundheitlicher und mobilitätsbedingter Einschränkungen ehrenamtlich tätig sein.

Joe und Kiki: ein aussergewöhnliches Duo bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Dallas 03:38

Flores und Kiki gehören zur „Startaufstellung“ des FIFA-Programms für ehrenamtliche Helfer und unterstützen damit seit fast einem Jahr die Turniervorbereitungen, einschliesslich des Verfahrens zur Auswahl der ehrenamtlichen Helfer. Als ehrenamtlicher Helfer im Wettbewerbsmanagement hilft Flores bei der Vorbereitung der Wettbewerbsausrüstung, überprüft die Betriebsbereiche und leistet damit einen wichtigen Beitrag für einen reibungslosen Ablauf der WM. Kiki unterstützt ihrerseits Flores, indem sie seine Bewegungsabläufe überwacht und Veränderungen seiner Herzfrequenz erkennt, sodass er bedenkenlos als ehrenamtlicher Helfer tätig sein kann.

Kiki kam einst ins Tierheim „Prairie Paws Adoption Shelter“ in Grand Prairie in Texas, bevor sie an einem Ausbildungsprogramm teilnahm und vor acht Jahren zu Flores‘ Assistenzhund wurde. „Ich wusste von Anfang an, dass sie etwas Besonderes ist“, sagt Flores.

Kiki wurde ursprünglich darauf trainiert, auf Joes schwere obstruktive Schlafapnoe zu reagieren und ihn zu alarmieren, falls sein Beatmungsgerät nachts ausfällt. Da Flores später auch an Herzinsuffizienz erkrankte, wurde sie weiter geschult und kann mittlerweile auch erkennen, wann sein Blutdruck oder seine Herzfrequenz zu hoch sind. Flores betont denn auch, dass Kiki weit mehr als ein täglicher Begleiter ist: „Sie trägt wirklich dazu bei, mein Leben zu schützen – nicht nur als Haustier und beste Freundin. Sie rettet mir tatsächlich jeden Tag das Leben.“

Für Flores, der zuvor im Organisationskomitee für den Super Bowl in New Orleans tätig war, ist der Einsatz bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ angesichts der Vielzahl an Spielen und Veranstaltungen eine ganz neue Erfahrung.

Kiki wurde dabei schnell ins Team der ehrenamtlichen Helfer aufgenommen, wie Flores erklärt: „Kiki hat auch ein T-Shirt bekommen, weil alle schnell gemerkt haben, dass sie ein wichtiger Teil unserer Familie werden würde. Die ehrenamtlichen Helfer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und das ganze Team sind wirklich wie eine Familie.“

Im Anschluss an die Pressekonferenz des argentinischen Nationalteams vor dessen Spiel am 26. Juni traf der argentinische Linksverteidiger Nicolás Tagliafico auf Kiki und veröffentlichte später in den sozialen Medien ein gemeinsames Foto. Der Spieler wollte Kiki begrüssen, nachdem er bemerkt hatte, dass sie ein Assistenzhund war. Für Flores ein symbolträchtiger Moment: „Das bedeutet uns enorm viel, weil Kiki jetzt von allen anerkannt, geschätzt und respektiert wird.“

Zu seinen Erfahrungen als ehrenamtlicher Helfer sagt Flores: „Nach dem Turnier werden sich hoffentlich alle daran erinnern, was jeder einzelne ehrenamtliche Helfer tatsächlich für diese WM sowie für jedes einzelne Spiel und alle Veranstaltungen hier in Dallas geleistet hat.“